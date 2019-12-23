Названо имя самой желанной жертвы Ломаченко: этот "Танк" еще не проигрывал

Ранее драться с Джервонтой Дэвисом для Васи было "не по-пацански". Сейчас украинец не видит преград для боя

Джервонта Дэвис / Фото: Getty Images

Реклама

Теофимо Лопес, который в апреле может стать следующим соперником Василия Ломаченко, не является для украинского Хайтека самым желанным оппонентом. Ломаченко, прикупивший себе на днях новую машину, назвал имя боксера, с которым больше всего хотел бы сразиться в ринге. Это – 25-летний американец Джервонта Дэвис по прозвищу "Танк", за свою профи-карьеру ни разу еще не проигравший.

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Джервонта Дэвис / Фото: Instagram

"Я назвал Джервонту Дэвиса, как желаемого соперника, потому что он перешел в мой вес, – заявил чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и фрайнчайзинговый чемпион WВC Василий Ломаченко. – Когда Джервонта был во втором полулегком, а я дрался в легком, то не мог говорить: "Давайте организуем бой с Дэвисом". Он был на категорию ниже меня, тогда это было некрасиво, не совсем по-честному. Когда человек, который боксирует на категорию выше, хочет драться с человеком, который дерется на категорию ниже, это не по-пацански, наверное. Сейчас он перешел в другую весовую категорию и все в равных условиях. Он для меня самый интересный соперник в легком весе, так и есть, конечно"

Читайте также: "Ломаченко – малыш": Лопес дерзко рассказал о грядущем бое с Василием

Как мы писали ранее, за Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Да, украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Лопеса оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама