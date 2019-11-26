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"Не горю желанием боксировать с Гвоздиком": почему россиянин отказывается выйти против украинца

26 ноября, 20:11

О каком бое договаривается чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев

Гвоздик все еще в больнице

Гвоздик все еще в больнице / Фото: Getty Images

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Чемпион мира WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал, какова судьба реванша с украинцем Александром Гвоздиком. Напомним, что 19 октября Гвоздик проиграл Бетербиеву нокаутом в десятом раунде. По словам россиянина, во втором поединке нет никакой необходимости.

"Не горю желанием снова боксировать с Гвоздиком. Я хочу идти дальше. В моем понимании реванш – это когда боксер одним случайным ударом проиграл или когда случился какой-то форс-мажор. В нашем бою не было никаких сюрпризов. Все шло по нарастающей, так что результат закономерен", – отметил Бетербиев в разговоре rg.ru.

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Также российский боец рассказал о своих ближайших планах: "У меня должна состояться обязательная защита титула IBF с китайцем Фаньлунем. Но если появится на горизонте другой чемпион в моем весе, если получится договориться о новом объединительном бое, то это, конечно, лучше, чем обычная защита".

Ранее мы писали, что тренер Гвоздика Тедди Атлас заявил, что гордится боксером, но не собой. "Моя ответственность была в том, чтобы удостовериться, что он победит. Думаю, мы делали все правильно с физической и технической точки зрения", – сказал Атлас.

Тем временем промоутер украинца Боб Арум уже начал поиски следующего соперника – новым визави Гвоздика может стать Хильберто Рамирес. Поединок с мексиканцем мог состояться еще в сентябре, но от него отказались из-за перспективы встречи с Бетербиевым.

Смотрите, как подогревали интерес к бою Гвоздик – Бетербиев

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