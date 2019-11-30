"Не хочу боксировать с победителем боя Джошуа – Руис": Усик отпустил усики и уехал в Монте-Карло

Сначала украинский супертяж стремится провести бой с Дереком Чисорой, который уже не плюется водой

Александр Усик / Фото: Instagram

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Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте, перспективный супертяж Александр Усик высказался по поводу предстоящего реванша Энтони Джошуа – Энди Руис. К слову, украинец, который решил посетить вечер бокса в Монако, начал отращивать усы. Ранее мы писали, что бой Усик – Чисора еще не назначен, а уже спровоцировал скандал.

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"Что я думаю о бое Джошуа – Руис? Я вообще об этом не думаю, я хочу посмотреть этот поединок, который уже через неделю, а после этого уже что-то можно будет говорить. Хотел бы я сразу встретиться с победителем этого боя? Нет. Пусть они сначала отбоксируют, а потом посмотрим, что там дальше будет решаться. Мне некуда спешить. Я бы с удовольствием сначала отбоксировал с Чисорой или еще с кем-то. Чисора реально вырос с того момента, когда я видел его первый раз в бою с Виталием Кличко. Он реально стал намного лучше. Он уже не бьет никого по лицу на пресс-конференции и не плюется водой".

Александр Усик / Фото: Instagram

Александр также отметил, что в последнем бою с Уизерспуном он чувствовал себя хорошо, но ему было мало: "Я хотел еще побоксировать чуть-чуть, но так случается". Усик не захотел давать прогноз на поединок Бутаев – Беспутин, но сказал, что будет болеть за Александра Беспутина.

Напомним, накануне Усик рассказал, как его едва не выбросили из бокса.

Также Усик рассказал, куда бы он слетал на машине времени.Между прошлым и будущим знаменитый боксер сделал бы выбор в пользу первого варианта, чтобы показать своему отцу "золото" Олимпиады-2012.

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