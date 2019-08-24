"Не хочу этого дерьма": Усик объяснил, почему отказался от соперников из России

Украинец считает, что в случае боя оба боксера попадут под шквал критики

Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Украинский боксер Александр Усик продолжает поиски соперника для дебютного боя в супертяжелом весе. Напомним, украинец выйдет на ринг 12 октября в Чикаго, а вот кто ему будет противостоять – вопрос. Ранее сообщалось, что российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весе. Андрей Федосов (31-3, 25 КО) дал согласие на бой против украинца, но сам украинец эту информацию опроверг.

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"Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин… Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно. Естественно, я отказался и от того, и от того поединка. Я не хочу этой грязи. Я нормально отношусь к этим ребятам, к их семьям. Не нужно никакого хайпа, мол, Усик отказался боксировать с русским, какой он красавец… Никакой не красавец, просто не хочу этого, простите, дерьма, которое будет литься с обеих сторон", – приводит слова Александра Усика УНИАН.

Напомним, Александр Усик назначен обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе с победителем реванша Энди Руис – Энтони Джошуа. Матч-реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Что интересно, гонорар британца составит 30 миллионов долларов, тогда как действующий чемпион WBO, IBF и IBO Руис заработает лишь девять миллионов.

Смотрите, как Усик танцует за рулем своей машины:

Усик танцует за рулем машины

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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