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"Не хочу ждать пока Лома постареет": претендент на пояс Василия готов прорваться через украинскую дверь

22 октября, 10:17

20-летний Хэйни готов стать большущей звездой и в этом ему поможет поединок с Ломаченко

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

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20-летний американский боксер-легковес Дэвин Хэйни, который с сентября является временным чемпионом WBC и официальным претендентом на бой с полноценным чемпион по этой версии Василием Ломаченко, заявил, что хочет бой с украинцем прямо сейчас, а не тогда, когда тот постареет. Ранее мы писали, что Василий Ломаченко надел своему отцу исторический пояс в Мексике.

"Я не хочу ждать, пока Ломаченко не станет старше, – гововорит Хэйни, который свой следующий бой проведет 9 ноября с Петром Петровым. – И Не только Ломаченко. Не хочу ждать лучших боев. Я хочу, чтобы они произошли сейчас".

А поводу Ломаченко Хэйни добавил: "Я думаю, что он великий боец, и поэтому я хочу драться с ним. Я чувствую, что он один из лучших в мире, и я чувствую, что я тоже один из лучших в мире, поэтому я хочу попасть с ним в один ринг и показать свои таланты, показать свои навыки и показать, что я могу победить его. Я чувствую, что готовлюсь прорваться через эту дверь и стать большущей звездой. Я хочу, чтобы мое имя упоминалось вместе с великими людьми. А бой с Ломаченко – один из тех боев, о котором фанаты могли бы сказать спустя годы: "Хотел бы я видеть его и Лому – это был бы отличный бой".

Смотрите также звездную галерею с боя Гвоздик – Бетербиев: Эффектный Фьюри и Ломаченко в компании Усика.

Смотрите, как Василий Ломаченко получил третий пояс чемпиона в легком весе и уже пятый пояс чемпиона мира.

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боксер Василий Ломаченко WBC Легкий вес

Источник: Boxing Scene

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