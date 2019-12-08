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"Не хотел, чтобы сказка заканчивалась": Беленюк поддерживал "толстячка" в битве с атлетом

8 декабря, 17:43

Жан Беленюк прокомментировал бой Руиса и Джошуа

Жан Беленюк

Жан Беленюк / Фото: Instagram

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Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал победу британского боксера Энтони Джошуа над мексиканским бойцом Энди Руисом. Джошуа выиграл у Руиса по очкам.

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"Болел за мексиканца. Не хотел, чтобы сказка заканчивалась. Но и Джошуа, на мой взгляд, не был достаточно хорош вчера.Видать, психологически ему было сложно после первого поражения от разрушающего все спортивные шаблоны толстячка", — написал Беленюк в Instagram.

Напомним, что Жан Беленюк — чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпиады-2016.

Смотрите лучшие моменты боя Руис – Джошуа:

Что интересно, Джошуа на словах уже дал согласие на бой с Усиком. "В течение 180 дней? Давай устроим рок-н-ролл, чувак! Усик? Не проблема", – решительно заявил британец в воскресенье, 8 декабря.

Напомним,за бой с Руисом Джошуа заработал 66 миллионов фунтов (примерно 78 млн евро). Получается, что за минуту, проведенную в ринге, британец получит 2,15 млн евро.

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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бокс боксеры Жан Беленюк Энтони Джошуа Энди Руис

Источник: Сегодня|Спорт

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