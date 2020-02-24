Не может без скандалов: обвиняемый в избиении женщины российский боксер попался пьяным за рулем

Боксер из России был задержан ночью в Лос-Анджелесе

Российский боксер Сергей Ковалев снова оказался в центре скандала. Ковалев подозревается в избиении женщины, но суд в очередной раз перенесли. Тем не менее, на этом россиянин не остановился и снова отличился в полицейских сводках США – он был был арестован за вождение в нетрезвом виде.

По информации TMZ.com, машину россиянина остановили в два часа ночи в Лос-Анджелесе. Полицейские, предполагая, что Ковалев находился за рулем в состоянии опьянения, доставили его в участок, выпустив в 7:35 утра под подписку о невыезде.

Также мы писали, что американка рассказала жуткие детали об избиении российским боксером. Фронтц заявила, что Ковалев ударил после того, как она отказала ему в сексе.

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Интересно, что российский "Крушитель" мог договориться с "избитой" мирно, но зажал 650 000 долларов. Фронтц уверена, что Ковалеву не составило бы труда собрать указанную сумму, особенно с учетом гонорара в размере 10 млн долларов за последний бой против Сауля Альвареса.

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Напомним, в своем последнем бою осенью 2019 года Ковалев проиграл жестким нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и лишился своего полутяжелого титула по версии WBO.

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