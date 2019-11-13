"Не совсем был физически готов к бою": Ломаченко назвал причины поражения Гвоздика от Бетербиева

Ломаченко не согласился бы тренировать Гвоздика и вообще не видит себя тренером в будущем

Удары Бетербиева были точнее / Фото: Getty Images

Чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко назвал причины поражения своего соотечественника Александра Гвоздика в поединке против россиянина Артура Бетербиева в объединительном бою за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. Ранее мы писали, что врачи сообщили важную информацию о здоровье Гвоздика.

"Мне кажется, что Гвоздик не совсем был физически готов к бою с Бетербиевым. Но сложно судить. Я не успел, у меня не было времени пообщаться с Сашей. Мы сразу же после поединка улетели. Честно говоря, я не задавал ему вопрос, почему и как у него закончились силы. Из своего опыта, я думаю, что они не совсем много времени уделяли физической подготовке.

Тренировать его? Я? Нет, конечно. Вообще даже не думаю о тренерской деятельности. Не вижу себя", – сказал Ломаченко.

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Ранее мы писали, что тренер Гвоздика Тедди Атлас заявил, что гордится боксером, но не собой. "Моя ответственность была в том, чтобы удостовериться, что он победит. Думаю, мы делали все правильно с физической и технической точки зрения", – сказал Атлас.

Тем временем промоутер украинца Боб Арум уже начал поиски следующего соперника – новым визави Гвоздика может стать Хильберто Рамирес. Поединок с мексиканцем мог состояться еще в сентябре, но от него отказались из-за перспективы встречи с Бетербиевым.

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