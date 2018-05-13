Не стоит больше: эксперт предостерег Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил венесуэльца Хорхе Линареса и отобрал у него титул чемпиона WBA в легком весе. Поединок выдался для украинца непростым – в шестом раунде Ломаченко впервые в карьере побывал в нокдауне. Видео нокдауна Ломаченко в бою с Линаресом уже есть на нашем сайте.

Украинский боксер быстро отошел от удара и сумел переломить ход боя. В 10-м раунде после серии ударов Линарес опустился на настил ринга и больше не встал. Смотрите видео нокаута в бою Ломаченко – Линарес. На момент остановки боя судьи насчитали ничейный результат.

Американский специалист Тедди Атлас считает, что Ломаченко больше не стоит подниматься в весе, ибо бой с Линаресом был тревожным звоночком, а Майки Гарсия лучше Линареса во всем, так еще и тяжелее.

"Когда ты побил всех людей в своем весе, тебе нужно подниматься и бить боксеров из более тяжелого дивизиона... Он поднялся, и провел бой в новом весе. Теперь у меня к нему вопрос, хочет ли он подниматься выше, и биться с Майки Гарсия? Майки тяжелее Линареса, у Майки отличная правая рука, лучше, чем у Линареса. Майки Гарсия известен тем, что лучше всего приспосабливается к любому сопернику по ходу боя, у Майки, наверное, самые лучшие ноги в боксе, то как он двигается по рингу – впечатляет.

Поэтому, все что я сказал про Майки – говорит о том, что возможно Василию не стоит подниматься еще выше и биться с ним.

На месте промоутеров, я бы хотел организовать бой Ломаченко против Альберта Селимова. Это единственный парень, который близок по опыту к Василию Ломаченко, он единственный, кто побеждал его в любителях. Давайте сделаем это", – сказал Атлас.