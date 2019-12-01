Не стойте на пути королевы: Брекхус просто размазала соперницу по гламурному рингу Монте-Карло

В 2020 году 38-летняя Сесилия встретится с другой абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор

Виктория Бустос - Сесилия Брекхус / Фото: matchroomboxing

30 ноября в Casino de Monte Carlo в Монако абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе, 38-летняя норвежка Сесилия Брекхус провела в сумме 24-ю защиту своих титулов против бывшей чемпионки мира, 30-летней аргентинки Виктории Бустос. Ранее мы писали, что в главном бою вечера Беспутин завоевал пояс WBA в схватке небитых россиян.

Как не кичилась своей мощью и качественной подготовкой Бустос, за буквально танцующей на ногах Брекхус она не успевала. Тогда как Первая леди бокса в своем первом бою в 2019 году регулярно пробивала защиту соперницы, и под конец поединка на опухшее лицо Виктории было больно смотреть, а судьи без колебаний отдали победу Сесилии – 99:91, 98:92, 98:92.

Виктория Брекхус / Фото: matchroomboxing Реклама

Для норвежки это была 36 победа в 36 боях, она сохранила свои пояса WBC, WBA, IBF, WBO и IBO и приблизилась ко встрече другой абсолютной чемпионкой мира ирландкой Кэти Тэйлор. О том, что это мега-столкновение двух легенд женского бокса состоится в 2020 году, подтвердил промоутер Эдди Хирн, который ведет дела обеих девушек.

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Мы уже сообщали, что чуть раньше в этот же вечер в Монако украинский супертяж Руденко не смог уложить китайца. 36-летний Андрей проиграл решением судей.

Отметим, что 38-летняя Брекхус завоевала свой первый чемпионский пояс в полусреднем весе в 2009 году, а в 2014 объединила все четыре титула в этой категории. В прошлом году она провела три защиты, а в этом году еще ни разу не выходила на ринг. Недавно она сменила тренера — вместо Джонатана Бэнкса им стал Абель Санчес. Кстати, именно Сесилию Брекхус на конгрессе WBC в Киеве приняли за новую девушку Владимира Кличко.

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Сесилия Брекхус тренируется Видео: Instagram

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