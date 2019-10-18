Не такой и перспективный: российского бойца отправили в нокаут за 29 секунд

Для российского боксера это поражение стало первым в карьере

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Российский боец смешанных единоборств Мовлид Хайбулаев потерпел поражение в бою Профессиональной боксерской лиги (PFL) в Лас-Вегасе. В четвертьфинале Гран-при он уступил американцу Даниэлю Пинеде нокаутом уже на 29-й секунде. Для Хайбулаев это поражение стало первым в карьере. Также на его счету 14 побед и одна ничья. 29-летний россиянин выступает в полулегком весе (до 65,8 кг), на родине в нем видят большую перспективу.

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Ранее мы писали, что однорукий боец добыл эффектную победу на турнире ММА. Ник Ньюэлл досрочно выиграл у Кори Броунинга. За свою карьеру 33-летний Ньюэлл, родившийся без руки, выступал в промоушенах XFC, где стал чемпионом в легком весе, и WSOF. А теперь добрался и до более престижного Bellator.

Напомним, что в рамках Bellator 225 был установлен рекорд организации – бой продолжался всего 11 секунд. Столько времени понадобилось Авиву Гозали, чтобы победить Эдуарда Муравицкого.

Ранее мы писали, что турист из Великобритании Амитпал Сингх Баджадж погиб в драке с норвежским бойцом смешанных единоборств Роджером Буллманом, произошедшей в отеле на острове Пхукет.

Украинский чемпион Артем Далакян о боях между боксером и бойцом UFC:

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