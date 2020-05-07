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Не Тайсоном единым: Холифилд рассказал, будет ли драться с Кличко после возобновления карьеры

7 мая, 11:47

Олег Люлька

Легендарный американец очертил круг своих потенциальных соперников после заявления о возвращении в бокс

После сегодняшнего заявления Эвандера Холифилда о возобновлении карьеры появилась информация и о том, кто может стать его соперником в ринге. Легендарный 57-летний американский боксер сообщил, что готов драться со всеми, кому – за 50. Следовательно, 44-летнего Владимира Кличко и его 48-летнего брата Виталия Холифилд в качестве своих потенциальных соперников не рассматривает.

Владимир Кличко и Эвандер Холифилд

Владимир Кличко и Эвандер Холифилд / Фото: Getty Images

"Мы собирались провести бой с Риддиком Боу, но коронавирус нарушил все планы. Уверен, что могу выйти в ринг с любым соперником старше 50 лет. Если вам больше 50, вы не сможете меня победить, – заявил в комментарии изданию Forbes Эвандер Холифилд. – Думаю, что я готов провести еще один бой с Тайсоном. Но для этого мне должны предложить крупную сумму денег. Я ведь вышел бы в ринг с человеком, не зная, что он будет делать"

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Напомним, Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу праздновал Эвандер. При этом во время второго поединка Тайсон откусил Холифилду часть уха.

Смотрите, как перед возможным боем с Холифилдом тренируется 53-летний Майк Тайсон

Майк Тайсон – удары Видео: Instagram

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боксеры Виталий Кличко Владимир Кличко Эвандер Холифилд

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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