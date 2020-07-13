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Не Усиком единым: еще один украинский боксер оскандалился, отвечая на вопрос "Чей Крым?"

13 июля, 10:27

Олег Люлька Олег Люлька

Известный средневес из Киева Макс Бурсак по прозвищу "Тигр" высказался на крымскую тему в Instagram

Еще один известный украинский боксер, отвечая на вопрос – "Чей Крым?" – не сказал, что Крым – украинский. Ранее Александр Усик, которого спросили о принадлежности Крыма, заявил, что "Крым – Божий". А теперь своими мыслями по этому поводу поделился 36-летний средневес Макс Бурсак по прозвищу "Тигр".

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Бывший претендент на пояс чемпиона мира WBO Макс Бурсак изъявил желание пообщаться с болельщиками в Instagram. Среди прочих, в его адрес прозвучал вопрос: "Чем Крым?". На что боксер из Киева ответил: "Крымчан".

Напомним, в феврале в рейтинговом поединке в Броварах Макс Бурсак одолел россиянина Максима Смирнова. Бой продлился все положенные восемь раундов, по истечении которых украинец был признан победителем единогласным решением судей.

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Макс Бурсак

Макс Бурсак / Фото: Instagram

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Три года назад украинец Макс Бурсак в Калифорнии дрался за титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе с Хильберто Рамиресом и по всем статьям проиграл. Все трое судей отдали победу мексиканцу со счетом 120:106.

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Крым боксер Макс Бурсак

Источник: Сегодня|Спорт

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