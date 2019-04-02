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"Не верю": менеджер Гвоздика рассказал, зачем его соперник симулировал травму

Сегодня, 22:48

Эгис Климас предполагает, что благодаря псевдо-повреждению Дуду Нгумбу решил избежать избиения

Александр Гвоздик против Дуду Нгумбу. Фото Top Rank
Александр Гвоздик против Дуду Нгумбу. Фото Top Rank.
"Не верю": менеджер Гвоздика рассказал, зачем его соперник симулировал травму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1d5/d5b/5ca1d5d5b2ef1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1d5/d5b/5ca1d5d5b2ef1.jpg Бокс Эгис Климас предполагает, что благодаря псевдо-повреждению Дуду Нгумбу решил избежать избиения

Менеджер чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (17-0, 14 КО) прокомментировал победу украинца над Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО). Напомним, француз отказался продолжать бой в пятом раунде, сославшись на травму ноги. По словам Эгиса Климаса, Нгумбу мог симулировать повреждение.

"Мы не смогли толком увидеть выступление Гвоздика, так как этот парень не позволил ему показать шоу, – посетовал менеджер украинца Эгис Климас в комментарии Boxingtalk. – Нгумбу очень неудобный и больше напоминал танцора диско, чем боксера. Жаль, что бой закончился именно так. Как только Гвоздик раскусил Дуду и стал оказывать на него давление, тот отказался от боя или травмировался. Не могу сказать, что Нгумбу отказался, возможно, у него действительно была травма, но я пока ничего больше об этом не слышал. Но я сомневаюсь, что повреждение было, думаю, Дуду получил достаточно и больше не хотел находиться в ринге".

"Главное - победа осталась за Гвоздиком. Было бы здорово, если бы бой получился более конкурентным, но Гвоздик победил, так что причин для разочарования нет", – считает Эгис Климас.

Видео боя Гвоздик – Нгумбу

Как сообщалось ранее, Александр Гвоздик уже знает имя следующего соперника. По словам украинца, ему предстоит защита титула против Маркуса Брауна.

Между тем Дуду Нгумбу после подозрительного боя с Гвоздиком уже вернулся на родину. Жертва Александра передвигается, опираясь на палочку и хромая на правую ногу.

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Тег бокс, Александр Гвоздик

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XSport

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