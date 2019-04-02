"Не верю": менеджер Гвоздика рассказал, зачем его соперник симулировал травму
Эгис Климас предполагает, что благодаря псевдо-повреждению Дуду Нгумбу решил избежать избиения
Менеджер чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (17-0, 14 КО) прокомментировал победу украинца над Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО). Напомним, француз отказался продолжать бой в пятом раунде, сославшись на травму ноги. По словам Эгиса Климаса, Нгумбу мог симулировать повреждение.
"Мы не смогли толком увидеть выступление Гвоздика, так как этот парень не позволил ему показать шоу, – посетовал менеджер украинца Эгис Климас в комментарии Boxingtalk. – Нгумбу очень неудобный и больше напоминал танцора диско, чем боксера. Жаль, что бой закончился именно так. Как только Гвоздик раскусил Дуду и стал оказывать на него давление, тот отказался от боя или травмировался. Не могу сказать, что Нгумбу отказался, возможно, у него действительно была травма, но я пока ничего больше об этом не слышал. Но я сомневаюсь, что повреждение было, думаю, Дуду получил достаточно и больше не хотел находиться в ринге".
"Главное - победа осталась за Гвоздиком. Было бы здорово, если бы бой получился более конкурентным, но Гвоздик победил, так что причин для разочарования нет", – считает Эгис Климас.
Видео боя Гвоздик – Нгумбу
Как сообщалось ранее, Александр Гвоздик уже знает имя следующего соперника. По словам украинца, ему предстоит защита титула против Маркуса Брауна.
Между тем Дуду Нгумбу после подозрительного боя с Гвоздиком уже вернулся на родину. Жертва Александра передвигается, опираясь на палочку и хромая на правую ногу.
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