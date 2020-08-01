Не знавший поражений Митрофанов провел десятый бой в профи: снова победа

На боксерском шоу от Александра Усика свой поединок провел непобежденный украинский боксер Дмитрий Митрофанов. Бой оказался ярким и достаточно конкурентным, соперник украинца чех Анатолий Хунанян в каждом из шести раундов пытался контратаковать. В итоге пришлось обращаться к судейским запискам, на которых Митрофанов победил единогласно.

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Для 30-летнего Дмитрия Митрофанова сегодняшний бой стал десятым на профессиональном ринге. Он не знает поражений: 9 побед и 1 ничья, которая была зафиксирована в его третьем поединке. Тогда в Манчестере в андеркарте боя Усик – Белью украинец упал в первом рауде после апперкота голландца Кантерса, но смог подняться и свести бой вничью. С тех пор Митрофанов все свои бои проводит в Украине. В любителях – чемпион всемирной Универсиады 2013 года, участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

38-летний Анатолий Хунанян родился в Армении, выступает под флагом Чехии. На его счету 16 боев на профи-ринге: 9 побед, 6 поражений и 1 ничья. Владел поясом чемпиона Чехии в среднем весе, а в 2018 году проиграл бой за пояс чемпиона Европейского Союза EBU.

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Напомним, что другой непобежденный украинский боксер Олег Малиновский не смог нокаутировать белоруса, потерпевшего десятое подряд поражение. Малиновский на шоу от промоутерской компании Усика по очкам победил Андрея Исаева из Беларуси.

Ранее на шоу Big Boxing Night Виктор Выхрист во втором бою в профи вырубил соперника во втором раунде. Виктор Фауст, как украинского спортсмена называют в Германии, впервые дрался в Украине как профессионал.

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