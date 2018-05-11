"Не знаю, как буду себя чувствовать": Ломаченко опасается новой весовой категории

Украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) в преддверии поединка с чемпионом WBA в легком весе (до 61,2 кг) венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) рассказал о том, откуда черпает мотивацию для дальнейших свершений.

"Что мотивирует? Большие вызовы. Именитые соперники. И желание побеждать, побеждать, побеждать, – рассказывает Ломаченко. – Жизнь слишком коротка для того, чтобы тратить ее на промежуточные бои. Поэтому меня интересуют только самые опасные соперники. Понимаю, что я поздно перешел в профи. Поэтому пытаюсь сделать все, что успею. И сделать это ярко.

Мне предстоит впервые в карьере отбоксировать в легком весе. Не знаю, как я буду себя там чувствовать. Мой идеальный боевой вес, идеальная для меня весовая категория – вторая полулегкая (до 59 кг)".

Дебютный бой Василий Ломаченко в легком весе против Хорхе Линареса состоится 12 мая на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Ранее мы рассказывали, что собой представляет соперник украинца. Хорхе Линарес - золотой мальчик и король-дровосек, боящийся своей родины. Интересно, что Хорхе женат на модели по имени Мишель, которая и сама немного боксирует. Пару лет назад девушка призналась, что является поклонницей Ломаченко.