Небитый украинский боец, который предсказывает проблемы Хабибу, возглавит вечер MMA в США

Ярослав Амосов выступает в промоушене Bellator и следующий поединок проведет 21 февраля против борца Эда Рута

Ярослав Амосов / Фото: Instagram

Непобежденный украинский боец Ярослав Амосов, выступающий в промоушене Bellator, узнал своего следующего соперника. В главном событии турнира Bellator 239, который состоится 21 февраля в Тэкервилле (США), 26-летний Амосов встретится с трехкратным чемпионом США по борьбе Эдом Рутом.

Ярослав Амосов / Фото: Instagram

Рекорд американца Рута в ММА насчитывает восемь побед и одно поражение. Ярослав, в свою очередь, добыл за всю свою карьеру 22 победы и пока ни разу не оступился. Мы рассказывали, как украинец Амосов одержал 22-ю победу в ММАв схватке с американским ветераном Bellator Дэвидом Рикельсом. Амосов контролировал бой с самого начала и в первом раунде отметился левым хуком, который потряс соперника. В начале второй трехминутки Ярославу вновь удалось перевести Рикельса на настил, где он провел удушающий прием и вынудил Дэвида сдаться.

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Недавно Амосов рассказывал, что благодаря своей непредсказуемости Тони Фергюсон опасный для чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. "Он может проигрывать весь бой, и в конце что-то сделать".

Напомним, что в рамках Bellator 225 был установлен рекорд организации – бой продолжался всего 11 секунд. Столько времени понадобилось Авиву Гозали, чтобы победить Эдуарда Муравицкого.

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