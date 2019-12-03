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Небитый украинский боец, который предсказывает проблемы Хабибу, возглавит вечер MMA в США

3 декабря, 16:15

Ярослав Амосов выступает в промоушене Bellator и следующий поединок проведет 21 февраля против борца Эда Рута

Ярослав Амосов

Ярослав Амосов / Фото: Instagram

Непобежденный украинский боец Ярослав Амосов, выступающий в промоушене Bellator, узнал своего следующего соперника. В главном событии турнира Bellator 239, который состоится 21 февраля в Тэкервилле (США), 26-летний Амосов встретится с трехкратным чемпионом США по борьбе Эдом Рутом.

Ярослав Амосов

Ярослав Амосов / Фото: Instagram

Рекорд американца Рута в ММА насчитывает восемь побед и одно поражение. Ярослав, в свою очередь, добыл за всю свою карьеру 22 победы и пока ни разу не оступился. Мы рассказывали, как украинец Амосов одержал 22-ю победу в ММАв схватке с американским ветераном Bellator Дэвидом Рикельсом. Амосов контролировал бой с самого начала и в первом раунде отметился левым хуком, который потряс соперника. В начале второй трехминутки Ярославу вновь удалось перевести Рикельса на настил, где он провел удушающий прием и вынудил Дэвида сдаться.

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Недавно Амосов рассказывал, что благодаря своей непредсказуемости Тони Фергюсон опасный для чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. "Он может проигрывать весь бой, и в конце что-то сделать".

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Напомним, что в рамках Bellator 225 был установлен рекорд организации – бой продолжался всего 11 секунд. Столько времени понадобилось Авиву Гозали, чтобы победить Эдуарда Муравицкого.

Ранее мы писали, что турист из Великобритании Амитпал Сингх Баджадж погиб в драке с норвежским бойцом смешанных единоборств Роджером Буллманом, произошедшей в отеле на острове Пхукет.

Украинский чемпион Артем Далакян о боях между боксером и бойцом UFC

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MMA смешанные единоборства Bellator Ярослав Амосов

Источники: AllBoxing , Сегодня|Спорт

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