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"Нечего было мариновать гуся": обзор СМИ после боя Джошуа – Руис

3 июня, 18:43

Энди Руис сенсационно стал чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе

Руис победил техническим нокаутом
Руис победил техническим нокаутом. Фото: AFP

На выходных боксерский мира сотрясла сенсация. Энтони Джошуа потерпел первое поражение в карьере, проиграв толстяку Энди Руису. В седьмом раунде Руис нокаутировал Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.

Мировые СМИ живо отреагировали на итоги боксерского вечера в Нью-Йорке.

The Ring: "Самая большая сенсация в хэвивейте с тех пор, как Хасим Рахман потряс Леннокса Льюиса одной правой в Южной Африке в 2001 году". "Британские фаны, заполнившие Madison Square Garden, ожидали хорошо провести время, попивая пиво и напевая Sweet Caroline Нила Даймонда и Wonderwall Oasis. Что ж, Энди Руис, поздняя замена, которому никто не давал шанса на победу, сорвал вечеринку, и сделал это жестко".

The Telegraph: "Только бокс может преподнести такую драму. А когда это касается супертяжей, это так громогласно, что кажется, будто обвалился потолок".

BBC: "Это не тот Джошуа, которого знает Британия". "От первых шагов в боксе в 6 лет до насмешек и сомнений из-за его веса, Руис сделал все, чтобы достичь момента, когда он может сказать: "Я же говорил".

ESPN: "Поражение потерпел не только Джошуа. Большой неудачник сегодня - Уайлдер. Он все еще может встретиться с Джошуа в будущем, но этот бой уже никогда не будет иметь той важности или шумихи, как в последний год, когда оба были непобежденными чемпионами... Возможно, Уайлдер находит во всем этом чувство удовлетворения. Но какую-то его частичку наверняка раздражает, что возможность быть первым человеком, заставившим Лондонский мост пасть, испарилась, как и его рекордно высокий гонорар".

The Guardian: "До вечера субботы бой между Джошуа и Уайлдером был крупнейшим из возможных сегодня в спорте. Но вместо этого превратился в зарезанного золотого гуся – поучительная история для индустрии о том, как опасно позволять слишком долго мариновать супербои".

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Тренировка Усика

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Тег бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис

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АВТОР:

Павлова Елена

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