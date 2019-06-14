Немного не дотянул: Усик лишь второй в списке лучших чемпионов WBC за всю историю
Украинец уступил только Холифилду, хотя ранее побил его рекорд
Всемирный боксерский совет (WBC), в преддверии боя Кшиштофа Гловацки против Майриса Бриедиса, обнародовал топ-10 лучших чемпионов мира по версии WBC в тяжелом весе за всю историю. Об этом сообщает WBN. Ранее мы писали, что россияне признали Усика боксером года за то, что начистил лицо их суперзвезде. Украинскому боксеру присудили премию в России, назвав его легендой и лучшим на планете в 2018 году.
Украинский боксер Александр Усик стал втором в этом рейтинге, уступив только легендарному американцу Эвандеру Холифилду. Усик удостоился быть в этом списке благодаря тому, что в 2018 году он сумел объединить все титулы в тяжелом весе, став абсолютным чемпионом мира.
Сейчас Александр планирует дебютировать в хэвивейте. Его следующим соперником может стать Карлос Такам.
Топ-10 чемпионов мира по версии WBC в тяжелом весе:
1. Эвандер Холифилд (США)
2. Александр Усик (Украина)
3. Хуан Карлос Гомес (Куба-Германия)
4. Дэвид Хэй (Великобритания)
5. Тони Беллью (Великобритания)
6. Майрис Бриедис (Латвия)
7. Жолт Эрдеи (Венгрия)
8. Кшиштоф Влодарчик (Польша)
9. Жан-Марк Мормек (Франция)
10. Анаклет Вамба (Франция)
Напомним, бой Кшиштофа Гловацки и Майриса Бриедиса пройдет 15 июня в Риге. На кону этого поединка будет стоять вакантный пояс по версии WBC, который у Усика отобрали ранее.
Также мы писали, что Усик отказался от боя с Поветкиным из-за политической грязи. "Промоутеры разговаривали между собой. Мне кажется, это сильно переводят в какую-то политику. Из-за этого не хочется проводить этот поединок", – признался Усик.
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Источник:
isport.ua