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Немного не дотянул: Усик лишь второй в списке лучших чемпионов WBC за всю историю

14 июня, 22:44

Украинец уступил только Холифилду, хотя ранее побил его рекорд

Александр Усик
Александр Усик. Фото: K2 Promotions

Всемирный боксерский совет (WBC), в преддверии боя Кшиштофа Гловацки против Майриса Бриедиса, обнародовал топ-10 лучших чемпионов мира по версии WBC в тяжелом весе за всю историю. Об этом сообщает WBN. Ранее мы писали, что россияне признали Усика боксером года за то, что начистил лицо их суперзвезде. Украинскому боксеру присудили премию в России, назвав его легендой и лучшим на планете в 2018 году.

Украинский боксер Александр Усик стал втором в этом рейтинге, уступив только легендарному американцу Эвандеру Холифилду. Усик удостоился быть в этом списке благодаря тому, что в 2018 году он сумел объединить все титулы в тяжелом весе, став абсолютным чемпионом мира.

Сейчас Александр планирует дебютировать в хэвивейте. Его следующим соперником может стать Карлос Такам.


Тренировка Усика

Топ-10 чемпионов мира по версии WBC в тяжелом весе:

1. Эвандер Холифилд (США)

2. Александр Усик (Украина)

3. Хуан Карлос Гомес (Куба-Германия)

4. Дэвид Хэй (Великобритания)

5. Тони Беллью (Великобритания)

6. Майрис Бриедис (Латвия)

7. Жолт Эрдеи (Венгрия)

8. Кшиштоф Влодарчик (Польша)

9. Жан-Марк Мормек (Франция)

10. Анаклет Вамба (Франция)

Напомним, бой Кшиштофа Гловацки и Майриса Бриедиса пройдет 15 июня в Риге. На кону этого поединка будет стоять вакантный пояс по версии WBC, который у Усика отобрали ранее.

Также мы писали, что Усик отказался от боя с Поветкиным из-за политической грязи. "Промоутеры разговаривали между собой. Мне кажется, это сильно переводят в какую-то политику. Из-за этого не хочется проводить этот поединок", – признался Усик.

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Тег Дэвид Хэй, Эвандер Холифилд, Александр Усик, Кшиштоф Влодарчик, Майрис Бриедис, Тони Беллью

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Источник:

isport.ua

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