Неординарный боксер Редкач показал сумасшедшую скорость ударов и рассказал о спарринге с чемпионом

В понедельник украинский "Киллер" собирается потренироваться с чемпионом мира в легком весе

Украинский боксер-профессионал полусреднего веса (до 66,7 кг) Иван Редкач поделился интересными новостями. 34-летний уроженец Шостки собирается провести спарринг с чемпионом мира. А недавно Редкач уколол Ломаченко в соцсетях: "Вася увидит это видео и не прилетит в США".

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Сегодня "Киллер", который живет в Лос-Анджелесе, показал видео своей тренировки на свежем воздухе. Скорость ударов Ивана действительно впечатляет. Правда, пока что это не позволяет ему стать претендентом на звание чемпиона мира.

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Зато Редкач рассказал, что в понедельник (видимо, 13 июля) проведет спарринг с Джервонте Девисом. При этом 25-летний непобедимый американец (выиграл все 23 поединка) выступает в легком весе (до 61,2 кг) и даже делит с Василием Ломаченко титул WBA.

Иван в профессионалах провел 29 боев, победив 23 раза и пять раз уступил при одной ничьей. Недавно Редкач опубликовал стих на фоне "Майдана": "Сильней, чем все слова Усика и Ломаченко".

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