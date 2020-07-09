Українська
$ 26,95
30,43
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Неординарный боксер Редкач показал сумасшедшую скорость ударов и рассказал о спарринге с чемпионом

9 июля, 17:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В понедельник украинский "Киллер" собирается потренироваться с чемпионом мира в легком весе

Украинский боксер-профессионал полусреднего веса (до 66,7 кг) Иван Редкач поделился интересными новостями. 34-летний уроженец Шостки собирается провести спарринг с чемпионом мира. А недавно Редкач уколол Ломаченко в соцсетях: "Вася увидит это видео и не прилетит в США".

Реклама

Сегодня "Киллер", который живет в Лос-Анджелесе, показал видео своей тренировки на свежем воздухе. Скорость ударов Ивана действительно впечатляет. Правда, пока что это не позволяет ему стать претендентом на звание чемпиона мира.

INSTAGRAM

Зато Редкач рассказал, что в понедельник (видимо, 13 июля) проведет спарринг с Джервонте Девисом. При этом 25-летний непобедимый американец (выиграл все 23 поединка) выступает в легком весе (до 61,2 кг) и даже делит с Василием Ломаченко титул WBA.

Иван в профессионалах провел 29 боев, победив 23 раза и пять раз уступил при одной ничьей. Недавно Редкач опубликовал стих на фоне "Майдана": "Сильней, чем все слова Усика и Ломаченко".

Реклама

Смотрите, как Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Виталий Кличко похвастался, что его младший сын уже выше Владимира
Виталий Кличко похвастался, что его младший сын уже выше ВладимираБокс
Есть на что посмотреть: украинская боксерша оголилась ради соблазнительной фотосессии
Есть на что посмотреть: украинская боксерша оголилась ради соблазнительной фотосессииБокс
133-килограммовый украинский боксер нокаутировал соперника в первом раунде
133-килограммовый украинский боксер нокаутировал соперника в первом раундеБокс
"Сумасшествие – впервые бой отменили на последней неделе": украинец – о коронавирусе и чемпионском поединкеБокс
Украинец нарасхват: боксер Деревянченко получил два предложения от чемпионов
Украинец нарасхват: боксер Деревянченко получил два предложения от чемпионовБокс
Старички в огне: вслед за Тайсоном и Холифилдом в ринг возвращается и
Старички в огне: вслед за Тайсоном и Холифилдом в ринг возвращается и "Золотой мальчик"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять