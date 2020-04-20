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Неотразимая красота бокса: украинские спортсменки показали себя в вечерних нарядах

20 апреля, 16:08

Андрей Фоменко

Наши боксерши приняли участие в привлекательном международном челлендже

Женская сборная Украины по боксу поддержала интересную инициативу коллег. Наши девчата приняли эстафету от команды Казахстана: в новом челлендже боксерши сначала показывают себя в спортивной форме, а затем – в более привлекательном виде. К слову, недавно украинская боксерша поиграла мускулами, а затем показала, какая она без одежды.

"Украинские львицы" сперва облачались в спортивные майку и трусы, затем пальцами показывали, что "это – не то", закрывали камеру боксерской перчаткой, после чего представали уже совсем в другом облачении – в вечернем наряде. Затем бросали перчатку коллеге – и та проделывала такой же "фокус". Под музыку все это выглядело довольно эффектно.

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В подписи к жгучему видео украинские спортсменки передали "эстафетную палочку" польской команде. И те девушки уже пообещали, что за ними дело не станет.

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Читайте также о том, что "киборг" из смешанных единоборств готовится провести бой с "Первой леди" боксерского ринга.

Смотрите, как теннисистка Серена Уильямс потренировалась с боксером Майком Тайсоном

Видео: Twitter

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