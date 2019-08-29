Неожиданный соперник для Усика: вместо россиянина – звезда кикбоксинга из Суринама

Тайрон Спонг по прозвищу Король ринга был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу

Тайрон Спонг / Фото: Twitter

По информации инсайдера The Athletic Майка Коппингера, 33-летний голландец Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) попал в шорт-лист возможных соперников Александра Усика (16-0, 12 КО) на дебютный бой украинца в супертяжелом весе. Напомним, этот поединок состоится 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США).

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Тайрон Спонг владеет региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе. Это что касается бокса. Кроме того, уроженец Суринама Спонг по прозвищу Король ринга был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу.

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Напомним, ранее сопромоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что поединок против Карлоса Такама окончательно сорвался. "Мы ведем переговоры с россиянином Андреем Федосовым и американцем Брайантом Дженнингсом. Усик будет в Лондоне на бое Ломаченко против Кэмпбелла, и мы обсудим его соперника", – сообщил Хирн.

Смотрите одну из недавних тренировок Усика

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

При этом, как мы сообщали, сам Усик не желает драться с соперником из России. "Федосов не будет моим соперником. Как и Поветкин… Не нужно никакого хайпа, мол, Усик отказался боксировать с русским, какой он красавец… Никакой не красавец, просто не хочу этого, простите, дерьма, которое будет литься с обеих сторон", – заявил украинец.

Ожидается, что официально имя оппонента Усика объявят в пятницу, 30 августа.

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Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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