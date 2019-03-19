Непобедимого гиганта из Украины готовят в спарринг-партнеры Энтони Джошуа
Владислав Сиренко, выигравший все свои бои на профи-ринге, собирается в гости к британскому чемпиону
Обладатель пояса WBF в супертяжелом весе Владислав Сиренко (10-0, 9 КО) может стать спарринг-партнером чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (22-0, 21 КО). Об этом сообщает Luckypunch.net.
Тренер украинца Джеймс Али Башир работает над тем, чтобы Сиренко отправился в лагерь Джошуа и помог британцу в подготовке к поединку против американца Джаррела Миллера (23-0-1, 20 KO).
На данный момент Сиренко тренируется в Киеве и готовится к бою против аргентинца Леандро Даниэля Робутти (6-3, 4 KO), в котором 27 апреля в Карслруэ поборется за титул Интернационального чемпиона Германии.
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Отметим, что киевлянину Сиренко – 24 года. Его рост – 194 см, тогда как у Джошуа – 198 см.
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Как сообщалось ранее, Энтони Джошуа, в лагерь которого готовится съездить Сиренко, может стать одним из соперников Владимира Кличко после возможного возобновления карьеры украинца. Именно Джошуа, напомним, нанес Кличко-младшему последнее поражение.
Также экс-тренер Кличко оценил шансы на "украинскую месть" в возможном бою Джошуа – Усик.
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