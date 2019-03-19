Непобедимого гиганта из Украины готовят в спарринг-партнеры Энтони Джошуа

Владислав Сиренко, выигравший все свои бои на профи-ринге, собирается в гости к британскому чемпиону

Владислав Сиренко. Фото: Instagram

Непобедимого гиганта из Украины готовят в спарринг-партнеры Энтони Джошуа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/111/9a7/5c91119a7dc27.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/111/9a7/5c91119a7dc27.png 2019-03-19T18:09:00+02:00 Бокс Владислав Сиренко, выигравший все свои бои на профи-ринге, собирается в гости к британскому чемпиону

Обладатель пояса WBF в супертяжелом весе Владислав Сиренко (10-0, 9 КО) может стать спарринг-партнером чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (22-0, 21 КО). Об этом сообщает Luckypunch.net.

Тренер украинца Джеймс Али Башир работает над тем, чтобы Сиренко отправился в лагерь Джошуа и помог британцу в подготовке к поединку против американца Джаррела Миллера (23-0-1, 20 KO).

На данный момент Сиренко тренируется в Киеве и готовится к бою против аргентинца Леандро Даниэля Робутти (6-3, 4 KO), в котором 27 апреля в Карслруэ поборется за титул Интернационального чемпиона Германии.

Сиренко с Ломаченко

Отметим, что киевлянину Сиренко – 24 года. Его рост – 194 см, тогда как у Джошуа – 198 см.

Вот как в одном из последних боев Сиренко нокаутировал африканца с "ананасовой" прической Найфу Дидье

Как сообщалось ранее, Энтони Джошуа, в лагерь которого готовится съездить Сиренко, может стать одним из соперников Владимира Кличко после возможного возобновления карьеры украинца. Именно Джошуа, напомним, нанес Кличко-младшему последнее поражение.

Также экс-тренер Кличко оценил шансы на "украинскую месть" в возможном бою Джошуа – Усик.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Непобедимого гиганта из Украины готовят в спарринг-партнеры Энтони Джошуа". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.