Непобедимый боксер Мейвезер вернется на ринг в неожиданном месте

Появилась информация о том, что один из лучших боксеров в истории – американец Флойд Мейвезер-младший – появится на ринге в 2020 году. Непобедимый чемпион в нескольких весовых категориях, который вроде бы завершил карьеру в 2017 году, но постоянно говорил о возможном возвращении, собирается провести еще один бой. Кстати, недавно Мейвезер составил рейтинг лучших боксеров.

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43-летний "янки" известен любовью к деньгам и на этот раз хочет заработать еще нескольких миллионов долларов в выставочном бою в Японии, пишет ringside24.com. Вечер пройдет в Токио в конце декабря. Скоро Флойд отправится в Японию и начнет переговоры. Ожидается, что соперником Мейвезера станет бывший чемпион мира во втором полулегком весе (до 59 кг) 40-летний Такаши Учияма, сообщает японский сайт eFight. 31 декабря 2018 года Флойд провел выставочный матч с японским кикбоксером Тенсином Нацукавой, получив за это 9 млн. долларов.

В начале 2020 года Флойд говорил, что вернется на ринг и проведет первый профессиональный бой за три года. Мейвезер вызывал на ринг бойца UFC Конора Макгрегора, с которым боксировал в августе 2017 года. Однако реальность пока что оказывается иной. Во время карантина появлялись видеоролики о том, как Мейвезер работает над возвращением формы. Также он собирался отдаться тренерской работе.

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