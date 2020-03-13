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Непобедимый украинский боксер собирается подать в суд на своего промоутера – есть пример Бетербиева

13 марта, 00:50

Елена Павлова

Шелестюк сидел без боев на протяжении 11 месяцев и вернулся в ринг 1 февраля

Призер Олимпиады-2012 в Лондоне непобедимый украинский полусредневес Тарас Шелестюк заявил о намерении подать в суд на своего промоутера. Об этом боксер, который постоянно проживает в США, написал в одном из комментариев к своему посту в Instagram. Напомним, Шелестюк сидел без боев на протяжении 11 месяцев и вернулся в ринг 1 февраля. Простой украинского бойца был связан с деятельностью его промоутера.

"Бетербиев тоже ждал ждал, пока не сменил промоутера и вышел на титульные! У тебя рекорд 18-0, а твой внятно не обрисовывает перспективы на титульник, а время идет...", – написал под постом Тараса один из его подписчиков.

"Бетербиев судился с промоутером и проиграл суд, затем подал апелляцию. После этого они договорились, не доходя до окончания суда (я думаю Артур выплатил ему определенную сумму или дал процент от будущих боев). Я предлагал промоутеру варианты, но он отказался. Будем подавать в суд...", – написал в ответ Шелестюк.

INSTAGRAM

А недавно известный промоутер Лу Дибелла заявил, что неоднократно предлагал Шелестюку поединок против соотечественника Ивана Голуба, но в команде Тараса от предложения отказались: "Целую вечность пытаюсь уговорить его принять бой против Голуба. Получился бы отличный бой. Победитель получил бы должное. Именно в таких боях и определяются легитимные претенденты на титул..."

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суд боксер промоутер Тарас Шелестюк

Источник: Сегодня|Спорт

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