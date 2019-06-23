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Непобедимый украинский супертяж нокаутировал россиянина и одержал 12-ю победу подряд

23 июня, 21:39

Атака украинского боксера в седьмом раунде стала решающей

Украинский боксер-супертяжеловес Владислав Сиренко (12-0, 11 KO) в городе Претория, ЮАР, на арене Time Square победил российского ветерана Дениса Бахтова (39-16, 26 KO). Бой продлился семь раундов и завершился победой украинца техническим нокаутом.

Сиренко боксировал с дальней дистанции, прощупывал оппонента джебом. Неплохо проходили правые хуки в обход блока. Бахтов тяжело задышал уже в стартовом раунде, но за счёт опыта перешёл на наскоки, клинчевал, пытался восстановиться. Сиренко и сам периодически застаивался перед оппонентом после своих атак, не всегда получалось нащупать свою дистанцию.

Поединок перевалил за экватор. Казалось, Бахтов продержится всю дистанцию. Но в 7-м раунде Сиренко перехватил наскок россиянина левым контрхуком, после чего рефери принял решение остановить поединок. Россиянин таким решение рефери явно остался недоволен.

Ранее мы писали, что Артем Далакян в Киеве избил боксера из Таиланда и защитил титул чемпиона мира. Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде и сохранил свой чемпионский пояс.


Артем Далакян победил Саравута Таворнхама техническим нокаутом

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Тег бокс, нокаут, Владислав Сиренко

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Источник:

vringe.com

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