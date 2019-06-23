Непобедимый украинский супертяж нокаутировал россиянина и одержал 12-ю победу подряд
Атака украинского боксера в седьмом раунде стала решающей
Украинский боксер-супертяжеловес Владислав Сиренко (12-0, 11 KO) в городе Претория, ЮАР, на арене Time Square победил российского ветерана Дениса Бахтова (39-16, 26 KO). Бой продлился семь раундов и завершился победой украинца техническим нокаутом.
Сиренко боксировал с дальней дистанции, прощупывал оппонента джебом. Неплохо проходили правые хуки в обход блока. Бахтов тяжело задышал уже в стартовом раунде, но за счёт опыта перешёл на наскоки, клинчевал, пытался восстановиться. Сиренко и сам периодически застаивался перед оппонентом после своих атак, не всегда получалось нащупать свою дистанцию.
Поединок перевалил за экватор. Казалось, Бахтов продержится всю дистанцию. Но в 7-м раунде Сиренко перехватил наскок россиянина левым контрхуком, после чего рефери принял решение остановить поединок. Россиянин таким решение рефери явно остался недоволен.
Ранее мы писали, что Артем Далакян в Киеве избил боксера из Таиланда и защитил титул чемпиона мира. Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде и сохранил свой чемпионский пояс.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Непобедимый украинский супертяж нокаутировал россиянина и одержал 12-ю победу подряд". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Толстяк Руис рассказал, на что потратил гонорар за сенсационную победу над Джошуа
Потенциальный соперник Усика воспользовался денежной массой, чтобы искупить вину перед своей мамой
Официально: с Усиком обязали драться победителя боя Руис – Джошуа
Украинского боксера назначили обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе
"Это смертельно": в России опасаются, что Николая Валуева может постигнуть судьба Жанны Фриске
Известный боксер рассказал, что врачам так и не удалось убрать опухоль у него из головы
WBC перенес торги по бою Ломаченко – Кэмпбелл
Команды боксеров должны договориться на следующей неделе