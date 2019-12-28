Непобедимый возвращается: чемпион мира по боксу из Украины назвал дату следующего боя

Тарас Шелестюк / Фото: Getty Images

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Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 и чемпион мира по боксу среди любителей Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) назвал дату своего возвращения в ринг. Оно состоится в последний день января.

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Непобедимый Шелестюк / Фото: Instagram

"Тренировки должны быть разнообразными, тяжелыми, игровыми, интересными, силовыми и для восстановления. Тренируйтесь умно и правильно. 3-я неделя в тренировочном лагере. Следующий бой – 31 января на канале Showtime", – написал на своей странице в Instagram украинец Тарас Шелестюк

Напомним, в марте Тарас Шелестюк одолел мексиканца Мартина Мартинеса, выиграв у него по очкам 8-раундовый поединок в Ориндже, Калифорния. Это был, на данный момент, последний бой в карьере 34-летнего представителя полусреднего веса из Макеевки, который еще ни разу не проигрывал на профи-ринге.

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Как мы писали ранее, Тарас Шелестюк сделал супервключение с матча "Тоттенхэма": "шпоры" тут же забили! Непобедимый боец и его красавица-жена оказались фартовыми болельщиками для финалистов Лиги чемпионов.

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