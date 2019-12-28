Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Непобедимый возвращается: чемпион мира по боксу из Украины назвал дату следующего боя

28 декабря, 18:27

Ближайший поединок Тараса Шелестюка, выигравшего все свои 17 противостояний, состоится 31 января

Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк / Фото: Getty Images

Реклама

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 и чемпион мира по боксу среди любителей Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) назвал дату своего возвращения в ринг. Оно состоится в последний день января.

Читайте также: Энтони Джошуа дал прогноз на битву супертяжеловесов Фьюри и Уайлдера

Непобедимый Шелестюк

Непобедимый Шелестюк / Фото: Instagram

"Тренировки должны быть разнообразными, тяжелыми, игровыми, интересными, силовыми и для восстановления. Тренируйтесь умно и правильно. 3-я неделя в тренировочном лагере. Следующий бой – 31 января на канале Showtime", – написал на своей странице в Instagram украинец Тарас Шелестюк

Напомним, в марте Тарас Шелестюк одолел мексиканца Мартина Мартинеса, выиграв у него по очкам 8-раундовый поединок в Ориндже, Калифорния. Это был, на данный момент, последний бой в карьере 34-летнего представителя полусреднего веса из Макеевки, который еще ни разу не проигрывал на профи-ринге.

Читайте также: Шелестюк сравнил дебаты Порошенко и Зеленского с боем Мейвезер – Макгрегор

Как мы писали ранее, Тарас Шелестюк сделал супервключение с матча "Тоттенхэма": "шпоры" тут же забили! Непобедимый боец и его красавица-жена оказались фартовыми болельщиками для финалистов Лиги чемпионов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Тарас Шелестюк

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Васю заносит: Ломаченко прикупил себе новую машину и уже дал на ней газу
Васю заносит: Ломаченко прикупил себе новую машину и уже дал на ней газуБокс
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весе
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весеБокс
Вырубил одной левой: видео яркого нокаута на турнире Bellator в Гонолулу
Вырубил одной левой: видео яркого нокаута на турнире Bellator в ГонолулуБокс
"Один раз живем": главный обидчик Владимира Кличко идет в ММАБокс
"Скучно не будет": Кадыров вызвал на бой насильника ЕмельяненкоБокс
Реванш с нокаутом: Джермелл Чарло уверенно вернул себе титул чемпиона мира
Реванш с нокаутом: Джермелл Чарло уверенно вернул себе титул чемпиона мираБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...