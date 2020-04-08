Непобежденный американский боксер показал, как тренируется во время карантина

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер возобновил тренировки, о чем сам сообщил в Instagram. Непобежденный боксер постоянно тренируется, чтобы не терять форму. Сперва, американец научил сына выбрасывать джеб и сделал с ним работу на лапах. А потом уже и сам Флой показал работу на мешке.
"Держу орудия заряженными", – написал Флойд.
Читайте также: "Моя любовь, мое сердце, мой ангел": Флойд Мейвезер скорбит по погибшей бывшей жене
Недавно американский боксер отменил свое возвращение на ринг в этом году, в связи с трагическими событиями в жизни. Изначально Мейвезер планировал провести два боя в 2020 году. Соперниками Флойда должны были стать Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.
Кстати, накануне появилась сенсационная новость. Отец Ломаченко готов стать тренером Нурмагомедова в бою против Мейвезера. Анатолий Ломаченко может стать тренером Хабиба, чтобы подготовить россиянина к поединку.
Смотрите, какой "Роллс Ройс" прикупил себе Мейвезер:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк