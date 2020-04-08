Непобежденный американский боксер показал, как тренируется во время карантина

Флойд Мейвезер провел несколько тренировок, чтобы не терять форму

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер возобновил тренировки, о чем сам сообщил в Instagram. Непобежденный боксер постоянно тренируется, чтобы не терять форму. Сперва, американец научил сына выбрасывать джеб и сделал с ним работу на лапах. А потом уже и сам Флой показал работу на мешке.

"Держу орудия заряженными", – написал Флойд.

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Недавно американский боксер отменил свое возвращение на ринг в этом году, в связи с трагическими событиями в жизни. Изначально Мейвезер планировал провести два боя в 2020 году. Соперниками Флойда должны были стать Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

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Кстати, накануне появилась сенсационная новость. Отец Ломаченко готов стать тренером Нурмагомедова в бою против Мейвезера. Анатолий Ломаченко может стать тренером Хабиба, чтобы подготовить россиянина к поединку.

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Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram

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