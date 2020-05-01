Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Непобежденный боксер на лужайке дома своего брата нокаутирует прищепки

1 мая, 17:18

Алексей Андрейцев

Томми Уорд занимается во дворе дома и готовится к бою в июне

Из-за карантина почти во всем мире спортивные объекты закрыты, турниры и соревнования не проводятся. Атлеты, чтобы не растерять форму, вынуждены приспосабливаться и находить условия для тренировок. Например, непобежденный боксер второго легчайшего веса из Англии Томми Уорд занимается на лужайке у дома своих братьев в поселке Рейнтон. Кроме общефизической подготовки и работы "на лапах", боксер также "спаррингует" с прищепками для белья!

Реклама

25-летний Томми Уорд провел на профи-ринге 29 поединков и во всех одержал победы. В рейтинге своей весовой категории он входит в ТОП-30 в мире. Следующий бой Уорда должен пройти 27 июня в Ньюкасле, состоится ли он – пока неизвестно.

А на днях боксер принял участие в благотворительной акции и провел тренировку на улице в специальном защитном костюме:

Ранее мы писали, что британская атлетка Жо Мур на карантине не прекращает тренировки и занимается на ферме своих родителей. А в Боснии чемпионка страны среди юниоров Иман Авдич тренируется даже вдали от бассейна – она плавает в небольшом резервуаре, установленном в теплице на участке своего дедушки, с резинкой, привязанной к талии.

Реклама

Кстати, на днях в Австралии после жесткого карантина открыли пляжи. Они вновь доступны для серферов и пловцов, хотя жесткие меры социального дистанцирования остаются в силе.

Серферы возвращаются на пляжи Австралии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин боксер тренировка фоторепортаж

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Кличко нокаутировал
Кличко нокаутировал "Огонь": решающему бою в карьере Владимира исполнилось 14 лет (видео)Бокс
Брат постоял за брата: 16 лет мести Виталия Кличко левше с трагической судьбой
Брат постоял за брата: 16 лет мести Виталия Кличко левше с трагической судьбойБокс
Усик решил вытереть ноги об Усика, а Свитолина устроила
Усик решил вытереть ноги об Усика, а Свитолина устроила "стриптиз": звезды спорта зажигают на карантинеДругие
Три года – последнему бою Владимира Кличко: полное видео рубки с Джошуа и кто виноват в фиаско украинца
Три года – последнему бою Владимира Кличко: полное видео рубки с Джошуа и кто виноват в фиаско украинцаБокс
В России боксеры решили бороться с коронавирусом, запустив в небо полотно с изображением Иисуса Христа
В России боксеры решили бороться с коронавирусом, запустив в небо полотно с изображением Иисуса ХристаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...