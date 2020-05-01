Непобежденный боксер на лужайке дома своего брата нокаутирует прищепки

Томми Уорд занимается во дворе дома и готовится к бою в июне

Из-за карантина почти во всем мире спортивные объекты закрыты, турниры и соревнования не проводятся. Атлеты, чтобы не растерять форму, вынуждены приспосабливаться и находить условия для тренировок. Например, непобежденный боксер второго легчайшего веса из Англии Томми Уорд занимается на лужайке у дома своих братьев в поселке Рейнтон. Кроме общефизической подготовки и работы "на лапах", боксер также "спаррингует" с прищепками для белья!

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25-летний Томми Уорд провел на профи-ринге 29 поединков и во всех одержал победы. В рейтинге своей весовой категории он входит в ТОП-30 в мире. Следующий бой Уорда должен пройти 27 июня в Ньюкасле, состоится ли он – пока неизвестно.

А на днях боксер принял участие в благотворительной акции и провел тренировку на улице в специальном защитном костюме:

Ранее мы писали, что британская атлетка Жо Мур на карантине не прекращает тренировки и занимается на ферме своих родителей. А в Боснии чемпионка страны среди юниоров Иман Авдич тренируется даже вдали от бассейна – она плавает в небольшом резервуаре, установленном в теплице на участке своего дедушки, с резинкой, привязанной к талии.

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Кстати, на днях в Австралии после жесткого карантина открыли пляжи. Они вновь доступны для серферов и пловцов, хотя жесткие меры социального дистанцирования остаются в силе.

Серферы возвращаются на пляжи Австралии

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