Непобежденный Флойд Мейвезер объявил о возвращении на ринг

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер объявил о возвращении на ринг! Знаменитый спортсмен проведет бой с выступающим в смешанных единоборствах (MMA) и кикбоксинге японцем Тенсином Насукавой в рамках турнира Rizin 14, который состоится 31 декабря в Сайтаме (Япония). Об этом было объявлено на специальной пресс-конференции в понедельник. При этом рганизаторы не уточнили, по каким правилам будут биться Насукава и Мейвезер. Rizin – японская организация, занимающаяся продвижения смешанных единоборств.

На счету 41-летнего американца 50 побед в 50 боях на профессиональном ринге, в 2017 году он нанес поражение ирландскому бойцу MMA Конору Макгрегору. 20-летний Насукава выиграл 27 поединков по правилам кикбоксинга и четыре боя в MMA.

Ранее в октябре бладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предложил Мейвезеру провести бой, после чего американец призвал телеканалы готовить деньги для покупки прав на трансляцию этого поединка. Позднее отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов заявил, что бой его сына с Мейвезером "должен состояться в России". При этом американский боксер говорит, что бой возможен только в Лас-Вегасе.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что если Мейвезер захочет провести бой с Нурмагомедовым, то это будет поединок не по правилам бокса. А российский боец даже говорил, что хотел бы провести с Мейвезером два поединка – по правилам бокса и ММА.

Ранее 6 октября Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире ММА в Лас-Вегасе.