Непобежденный Ковнацки против "Нордического Кошмара": анонс и прогноз на бой

В ночь на 8 марта в США состоится бой супертяжеловесов: непобежденного Адама Ковнацки (Польша) и "Нордического кошмара" Роберта Хелениуса (Финляндия). Этот поединок станет главным событием вечера бокса на арене Barclays Center в Нью-Йорке.

Ковнацки – Хелениус: прогноз на бой. Букмекеры не верят в успех финского спортсмена. Коэффициент на победу Ковнацки составляет ничтожные 1.04, тогда как на успех Хелениуса – 9, а на ничью – 26. Таким образом, вероятность победы поляка составляет 87 процентов, вероятность победы Хелениуса всего 10 процентов, ничьей – 3 процента.

Несмотря на такие котировки, финн вовсе не выглядит безнадежным аутсайдером. Он гораздо опытнее своего оппонента, в том числе в поединках с топовыми боксерами, и выглядит намного атлетичнее "заплывшего" жирком Ковнацки. На взвешивании за сутки до поединка весы под поляком показали 120,3 килограмма при росте 191 сантиметр, а Роберт Хелениус весит 108 килограммов при росте 2 метра ровно.

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30-летний Адам Ковнацки провел на профи-ринге 20 боев и во всех одержал победы, 15 раз – досрочные. Последний его бой против Криса Арреолы продлился все 12 раундов и завершился уверенной победой поляка по прозвищу "Детское лицо" (117:111 дважды и 118:110). В рейтинге боксеров супертяжелой весовой категории Ковнацки расположился сразу за пределами ТОП-10.

33-летний Роберт Хелениус провел 32 боя: 29 побед (18 досрочных) и 3 поражения (2 досрочных). В рейтинге он занимает не слишком высокое 33-е место, но остается в когорте топовых бойцов. Ранее он побеждал таких боксеров, как Ламон Брюстер, Сэм Питер, Дерек Чисора, Майкл Спротт… В период между 2013 и 2015 годами "Нордический кошмар" брал паузу в выступлениях.

Смотрите видео боя, в котором Хелениус проиграл Вашингтону сочным нокаутом.

Ковнацки – Хелениус: трансляции боя. В Украине поединок на ТВ не покажут. Смотреть бой в прямом эфире можно на таких каналах и стриминговых сервисах: Box Nation, Fox TV, Premier player, Premier Sports 2, Super Sport 3.

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