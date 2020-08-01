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Непобежденный Малиновский не смог нокаутировать белоруса, потерпевшего десятое подряд поражение

1 августа, 20:09

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Олег Малиновский на шоу от промоутерской компании Усика по очкам победил Андрея Исаева из Беларуси

В субботу в Украине проходит первое боксерское шоу от промоутерской компании Александра Усика. Звездный боксер прилетел на него на вертолете, после чего начались основные бои. В одном из них непобежденный украинский боксер второго полулегкого веса (до 59 кг) Олег Малиновский одержал свою 26-ю победу на профи-ринге.

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Соперником Малиновского был 40-летний белорус Андрей Исаев, который проиграл последние девять поединков. Тем не менее, он смог продержаться все отведенные 8 раундов, хотя и побывал в нокдауне на стартовом отрезке поединка. В итоге Малиновский одержал победу единогласным решением судей.

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32-летний Олег Малиновский владеет поясом чемпиона Европы по версии WBO. В профи он провел 26 боев и во всех победил, правда, досрочно завершил лишь семь поединков. Несмотря на статус непобежденного и второстепенный пояс, Малиновский в мировом рейтинге не входит даже в ТОП-100 в своей весовой категории.

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40-летний Андрей Исаев провел 47 боев: 30 побед и 17 поражений, причем последние десять поединков белорус проиграл. В рейтинге занимает 554-е место.

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украинские боксеры бой боксер Олег Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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