Непобежденный украинский боксер-гигант Захожий 14 сентября выйдет на ринг в Германии

Сегодня, 16:59

Александр Захожий в Карлсруэ проведет поединок из четырех раундов, его соперник пока неизвестен

Александр Захожий. Фото sport.segodnya.ua
Александр Захожий. Фото sport.segodnya.ua

Непобежденный украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий свой следующий поединок проведет 14 сентября в немецком Карлсруэ на арене Palazzo Halle. Соперник Захожего пока неизвестен, а бой запланирован из четырех раундов. Интересно, что Захожий живет и тренируется в Карлсруэ.

В этом же вечере бокса выступит непобежденный российский боксер Евгений Шведенко. Запланированы и два чемпионских поединка: немец Мирко Мартин проведет первую защиту титула чемпиона Европы по версии WBO в наилегчайшем весе, а выступающая под немецким флагом девушка Раджа Амашех попробует завоевать вакантный титул чемпионки мира по версии WBO.

24-летний Александр Захожий (на момент боя в сентябре ему исполнится 25) провел на профессиональном ринге 8 боев и во всех победил. В последнем поединке Захожий в Киеве в андеркарте боя Артема Далакяна на вертолетной площадке по очкам одолел Ивана Лисицу. В независимом рейтинге боксеров супертяжелого веса Александр Захожий занимает 127-е место и первое – среди украинских супертяжей.

Захожий перешел в бокс из казацкого стиля "Спас". Был спарринг-партнером Владимира Кличко, а совсем недавно – Александра Поветкина. Рост Александра – 207 сантиметров.
украинские боксеры, Александр Захожий

Вы сейчас просматриваете новость "Непобежденный украинский боксер-гигант Захожий 14 сентября выйдет на ринг в Германии". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

boxing-mma.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...