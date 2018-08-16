Непобежденный украинский боксер-гигант Захожий 14 сентября выйдет на ринг в Германии

Александр Захожий в Карлсруэ проведет поединок из четырех раундов, его соперник пока неизвестен

Непобежденный украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий свой следующий поединок проведет 14 сентября в немецком Карлсруэ на арене Palazzo Halle. Соперник Захожего пока неизвестен, а бой запланирован из четырех раундов. Интересно, что Захожий живет и тренируется в Карлсруэ.

В этом же вечере бокса выступит непобежденный российский боксер Евгений Шведенко. Запланированы и два чемпионских поединка: немец Мирко Мартин проведет первую защиту титула чемпиона Европы по версии WBO в наилегчайшем весе, а выступающая под немецким флагом девушка Раджа Амашех попробует завоевать вакантный титул чемпионки мира по версии WBO.

24-летний Александр Захожий (на момент боя в сентябре ему исполнится 25) провел на профессиональном ринге 8 боев и во всех победил. В последнем поединке Захожий в Киеве в андеркарте боя Артема Далакяна на вертолетной площадке по очкам одолел Ивана Лисицу. В независимом рейтинге боксеров супертяжелого веса Александр Захожий занимает 127-е место и первое – среди украинских супертяжей.

Захожий перешел в бокс из казацкого стиля "Спас". Был спарринг-партнером Владимира Кличко, а совсем недавно – Александра Поветкина. Рост Александра – 207 сантиметров.