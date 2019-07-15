Непобежденный Владислав Сиренко – о самом сложном в карьере боксера
Блиц от украинского боксера супертяжелой весовой категории Владислава Сиренко
Украинский боксер супертяжелой весовой категории Владислав Сиренко в интервью "Сегодня" рассказал о том, как нокаутировал Дениса Бахтова, и о том, почему не хочет быть похожим на Майка Тайсона. Также молодой украинский боксер, не знавший поражений на профессиональном ринге, ответил на блиц-вопросы.
- Топ-3 украинских и зарубежных боксеров сейчас. Украинские: Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, а зарубежные: Канело, Теренс Кроуфорд и Геннадий Головкин.
- Что мотивирует заниматься боксом. Бокс – моя жизнь, и я получаю от этого удовольствие.
- Самое сложное в карьере боксера. Я думаю, что самое тяжелое в карьере каждого спортсмена, в том числе боксера, – находить силы продолжать, когда у тебя финансовые трудности, когда нет сил после изнурительных тренировок, когда ты разбит после поражения, когда ты ограничиваешь себя во всем...
- Самое важное в карьере боксера. Иметь хорошую команду, веру в себя и в то, чем ты занимаешься.
- Ближайшая цель. Провести несколько хороших боев, набраться опыта, так сказать подготовить почву для дальнейшего.
- Глобальная мечта. Глобальная цель – стать чемпионом мира.
Необычная тренировка Василия Ломаченко в Таиланде:
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