Непобежденный Владислав Сиренко – о самом сложном в карьере боксера

Блиц от украинского боксера супертяжелой весовой категории Владислава Сиренко

Владислав Сиренко. Фото: Instagram

Украинский боксер супертяжелой весовой категории Владислав Сиренко в интервью "Сегодня" рассказал о том, как нокаутировал Дениса Бахтова, и о том, почему не хочет быть похожим на Майка Тайсона. Также молодой украинский боксер, не знавший поражений на профессиональном ринге, ответил на блиц-вопросы.

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Необычная тренировка Василия Ломаченко в Таиланде:







Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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