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Непобежденный Владислав Сиренко – о самом сложном в карьере боксера

15 июля, 17:31

Блиц от украинского боксера супертяжелой весовой категории Владислава Сиренко

Владислав Сиренко
Владислав Сиренко. Фото: Instagram

Украинский боксер супертяжелой весовой категории Владислав Сиренко в интервью "Сегодня" рассказал о том, как нокаутировал Дениса Бахтова, и о том, почему не хочет быть похожим на Майка Тайсона. Также молодой украинский боксер, не знавший поражений на профессиональном ринге, ответил на блиц-вопросы.

  • Топ-3 украинских и зарубежных боксеров сейчас. Украинские: Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, а зарубежные: Канело, Теренс Кроуфорд и Геннадий Головкин.
  • Что мотивирует заниматься боксом. Бокс – моя жизнь, и я получаю от этого удовольствие.
  • Самое сложное в карьере боксера. Я думаю, что самое тяжелое в карьере каждого спортсмена, в том числе боксера, – находить силы продолжать, когда у тебя финансовые трудности, когда нет сил после изнурительных тренировок, когда ты разбит после поражения, когда ты ограничиваешь себя во всем...
  • Самое важное в карьере боксера. Иметь хорошую команду, веру в себя и в то, чем ты занимаешься.
  • Ближайшая цель. Провести несколько хороших боев, набраться опыта, так сказать подготовить почву для дальнейшего.
  • Глобальная мечта. Глобальная цель – стать чемпионом мира.

Необычная тренировка Василия Ломаченко в Таиланде:


Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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Тег украинские боксеры, боксер, Владислав Сиренко

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Сегодня|Спорт

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