"Непонятно, что у Фьюри в голове, так как и у меня": Усик – о сложном сопернике и своем рейтинге

Александр Усик поправляется для супертяжелого веса

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Экс-чемпион мира в крузервейте украинец Александр Усик, который сейчас штурмует Королевский дивизион, рассказал, с кем из нынешних представителей супертяжелого веса ему будет сложнее всего. Ранее мы писали, что "Цыганский король" Фьюри очень зол и обозвал Усика бомжом.

"С кем мне будет тяжелее всего? С собой (Смеется). А вообще, я думаю, с Тайсоном Фьюри. Это мое мнение. Он очень непредсказуемый тип. За два метра ростом и непонятно, что у него вообще в голове, так как и у меня", – заявил украинский боксер.

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Также болельщики попросили Александра назвать личный рейтинг пяти лучших боксеров в pound-for-pound – то есть, независимо от категории, не принимая во внимания себя.

"А я туда себя вообще не ставлю, – говорит Усик. – Ломаченко — это первое место. Второе — Канело, наверное. Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс, он мне нравится, хороший боксер. Уайлдер однозначно там же. Все, пять".

Ранее мы сообщили, как Александр Усик набирает вес для выступления в супертяжах. "Набрать вес – не проблема. Но правильный набор веса – это чуть-чуть сложнее. Если его набрать безграмотно, то будет коэффициент полезных действий маленький. Может уменьшиться скорость, подвижность. Жирный кот мышей не ловит", – рассказал Александр во время общения со своими болельщиками.

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Усик угрожает фанатам Видео: Instagram

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