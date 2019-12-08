Неуверенный реванш: Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские пояса

На кону поединка стояли титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом

/ Фото: Reuters

Сегодня в Саудовской Аравии состоялся мегареванш между британским боксером Энтоин Джошуа и американцем Энди Руисом. В июне этого года Руис нанес Джошуа первое поражение в карьере и отобрал у него чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе, поэтому британец жаждал возмездия. Мы проводили онлайн боя Джошуа – Руис .

После сенсационной победы в первом поединке к реваншу Руис подходил в качестве чемпиона мира, поэтому СМИ уделили больше внимания к его подготовке. Сам боксер признавался, что ко второй встрече с британцем сбросит вес, но накануне боя шокировал всех – весы под американцем показали 128,4 кг – это на семь кг больше. Чтобы быть еще сильней, пояснял чемпион.

Энди Руис и Энтони Джошуа / Фото: Reuters Реклама

Но уже старт поединка показал, что план Джошуа со сбросом веса оказался куда удачнее – в первом же раунде претендент нанес несколько хороших ударов и после очередного у Энди открылось рассечение на левым глазом. Во втором раунде американец ответил претенденту тем же, и уже катмены Джошуа в перерыве пытались справиться с небольшим рассечением.

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В концовке четвертого раунда Руис хорошо попал в голову Джошуа и показалось, что британец "поплыл", но тут же прозвучал гонг. В пятом раунде уже Джошуа выглядел симпатичнее, но было видно, что он боится открываться, чтобы не пропустить удар соперника, и все время боксирует у канатов. Но с каждой трехминуткой Жжошуа наращивал свое преимущество и все чаще стали проходить его мощные удары.

В восьмом раунде Руис напомнил, что он все еще чемпион и является грозной силой, несмотря на свою физическую форму. Джошуа все время пытался клинчевать, но нарывался на удары американца. Последние трехминутки прошли в попытках Руиса подобраться к Джошуа, а тот успешно отбегал вдоль канатов весь раунд. Тем не менее, этого хватило для победы судейским решением и возвращения титула чемпиона – 118:110, 118:110, 119:109.

Напомним, что в андеркарте этого боя состоялась настоящая рубка между бывшисми жертвами Владимира Кличко и Александра Усика. Александр Поветкин и Майкл Хантер устроили настоящее побоище, завершившееся ничьей .

В другом поединке "разогрева" вернувшийся после допинга Диллиан Уайт с животиком победил "ветерана" Мариуша Ваха . Тем не менее, польский боксер создал проблемы потенциальному сопернику Александра Усика.

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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