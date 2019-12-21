Невероятная рубка девушек в клетке: защитница природы избила Вету Артегу

Американка выстояла три раунда против колумбийской красотки, но проиграла по очкам

Алехандра Лара / Фото: Twitter

Невероятный по накалу поединок прошел в Гонолулу во время вечера боев Bellator 235. Отношения в клетке выясняли девушки: колумбийка Алехандра Лара победила единогласным решением американку Вету Артегу, бой прошел в рамках наилегчайшего веса. Хотя поединок и продлился все отведенные для него раунды, но запомнился бескомпромиссной борьбой и яркими моментами.

Видео успешных моментов в исполнении Алехандры Лары:

Рубка в середине второго раунда:

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Напомним, что однажды Алехандра Лара вышла на церемонию взвешивания перед боем с нижнем белье, а свое тело покрыла надписями в защиту природы. Среди них были такие: "Уважай природу", "Остановите вырубку лесов", "Спасите Амазонию", "Наши легкие в огне" и "Спасите джунгли".

Алехандра Лара и надписи в защиту природы / Фото: Instagram В тренде Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы: известен соперник "Шахтера"

Алехандра Лара популярна в социальных сетях – в Instagram у нее более 62 тысяч подписчиков. Она описывает себя, кроме бойца ММА, как любителя искусства, воздушного танцора и вегетарианца.

Алехандра Лара / Фото: Instagram

Алехандра любит экстравагантные узоры на лице, ее фото в бикини собирают тысячи "лайков" и сотни восторженных комментариев, а также она прекрасно танцует на шесте:

Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

Напомним, что главным событием Bellator стал бой Тоби Мисеча по прозвищу "Слишком быстрый" и бывшего бойца UFC Эрика Переса. Тоби оправдал свой псевдоним и очень быстро расправился со своим оппонентом: видео нокаута в бою Тоби Мисеч – Эрик Перес.

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