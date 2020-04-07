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Невозможно отвести взгляд: жена украинского боксера показала эротический танец на карантине

7 апреля, 12:39

Александр Трикиша

Супруга и модель Алина Шелестюк порадовала своих подписчиков пикантным видео

Жена украинского боксера Тараса Шелестюка Алина скучает во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, и решила поднять себе настроение, опубликовав в Instagram горячее видео соблазнительного танца в купальнике на фоне пальм. Танец сопровождается вызывающей песней, которая только добавляет ему пикантности.

"Сладкие воспоминания", – подписала свой танец Алина.

INSTAGRAM

Жена Тараса Шелестюка Алина – модель. 34-летний Тарас Шелестюк провел на профессиональном ринге 18 поединков и во всех победил, десять раз – нокаутом. Все свои бои в профи Тарас проводит в США, где живет и тренируется.

Ранее жена Тараса Шелестюка показала эротичную зарядку – приседания в бикини у бассейна. Красавица утверждает, что даже минута физических упражнений в день сделает вашу фигуру идеальной. А приседание – это основа всего.

Также некоторое время назад жена украинского боксера в купальнике приняла участие в популярном флешмобе. Украинская красавица открыла бутылку ударом ноги и передала эстафету своему мужу.

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бокс Алина Шелестюк WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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