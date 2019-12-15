Невозможно пересмотреть Айсмена: американский чемпион проиграл дуэль взглядов украинскому бойцу

Поединок за два чемпионских пояса Рамирес-Постол пройдет 1 февраля, а пока украинец сходил на Кроуфорда

Хосе Рамирес и Виктор Постол / Фото: Instagram

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1 февраля в Китае обязательный претендент на пояс WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-2, 12 КО) сразится с чемпионом мира Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО). На кону встречи будут стоять титулы WBC и WBO, принадлежащие американцу. Накануне в США, раскручивая будущий поединок, соперники провели первую дуэль взглядов. И надо сказать, что после длительных гляделок Рамирес первый отвел взгляд от украинского "Айсмена".

Также во время пребывания в Нью-Йорке Постол посетил бой своего бывшего соперника Теренса Кроуфорда, который сегодня утром нокаутировал Эгидиюса Каваляускаса.

Ранее мы сообщали, что за последний шанс забрать два пояса Постол получит такой же гонорар, как за мега-технаря Кроуфорда. Виктору достанется столько же, сколько за бой с Кроуфордом, а тогда в СМИ мелькала сумма 675 тысяч долларов.

"Я знаю Рамиреса с 2013 года, когда ездил в лагерь спарринговать с Пакьяо. Он тоже был в лагере Мэнни. Мы дружили, но не стояли в парах, рассказал Постол в интервью VideoBoxing. – Тогда через год я попал к Фредди и он тоже был у Роуча. Там несколько раз нам удалось поспарринговать. Что сказать: мексиканец, идет вперед, грязный боец, пропускает, но держит, все равно идет. Нужно грамотно с ним боксировать. Ни в коем случае нельзя останавливаться на ногах, вязаться с ним. Он чемпион мира по двум версиям, это уже о чем-то говорит, очень сильный соперник".

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