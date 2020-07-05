Никакого Джошуа: президент WBC наметил два следующих боя Тайсона Фьюри

"Цыганский король" будет защищать титул против Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта

Несмотря на то что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри договорился о двух боях с чемпионом по трем другим версиям Энтони Джошуа, функционеры не дадут этим планам осуществиться. Да и соперники тоже не хотят просто созерцать и стоять в стороне. Поэтому пока что назвали точную дату третьего боя Фьюри и Уайлдера за титул WBC.

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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил о принципиальной позиции его организации в вопросе будущих поединков "Цыганского короля". Его сегодня цитирует Sky Sports:

"Так много шума и спекуляций по поводу разных вещей. Но у нас есть ясная позиция: Тайсон должен провести два боя: реванш с Деонтеем Уайлдером и затем, в случае успеха, – встречу с обязательным претендентом Диллианом Уайтом. Есть определенные силы, которые могут привести к другим сценариям, но WBC свою позицию обозначила четко и будет на ней настаивать".

Фьюри завоевал титул WBC в феврале во втором бою с американцем Деонтеем Уайлдером, победив техническим нокаутом.

Ранее Фьюри рассказал, кто может противостоять Уайлдеру: только он и Усик.

Смотрите, как Фьюри и Уайлдер общались на пресс-конференции перед вторым поединком

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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