"Никакой Пасхи и пива. Сейчас он просто бык": Хэй рассказал, почему Чисора победит Усика

Менеджер Чисоры уверен, что Дерек справится с украинцем в поединке за право подраться с Энтони Джошуа

Менеджер британца Дерека Чисоры Дэвид Хэй рассказал, почему, на его взгляд, Чисора победит украинца Александра Усика в одном из самых ожидаемых боксерских поединков 2020 года. Напомним, из-за коронавируса бой Усик – Чисора перенесен с 23 маяна неопределенный срок, но украинец не исключает, что противостояние состоится уже в июле.

"Многие боксеры потеряли контроль над собой из-за карантина. Они пьют пиво и празднуют Пасху, разбивая яйца. Но Чисора не делает всего этого, он заботится о своей форме, – рассказал Дэвид Хэй. – Да, в карьере Дерека было 9 поражений. Но Усик явно недооценивает Чисору. Поверьте, сейчас Дерек просто бык. Спит – сколько нужно, ест – только правильную пищу, придерживается дисциплины. Поэтому, когда коронавирус утихнет, а Чисора получит шанс, он побьет Усика и осуществит свою мечту – станет претендентом номер один на бой с Энтони Джошуа"

Александр Усик и Дерек Чисора / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, чтобой Усика и Чисоры хотят перенести в Азию. Поединок, который изначально должен был состояться в Лондоне, теперь может сменить прописку и "переехать" в Саудовскую Аравию.

Смотрите, как Усик готовится к бою с Чисорой

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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