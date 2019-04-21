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Ниже пояса: Кроуфорд оправдал ожидания Ломаченко, одержав подлую победу над Ханом

Сегодня, 10:13

Знаменитый американец подтвердил статус фаворита в бою с британцем при помощи запрещенного приема

Фото: AFP

Поединок чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда и британца Амира Хана, состоявшийся в Нью-Йорке, завершился подлой победой фаворита этого боя – Кроуфорда. В его успехе почти ничто не сомневался, прочил выигрыш американцу и Василий Ломаченко. Однако победа была добыта не самым достойным образом – при помощи запрещенного приема.

В шестом раунде Теренс Кроуфорд нанес сильный удар ниже пояса. Амир Хан скорчился от боли и отошел в угол. Рефери дал ему пять минут на восстановление, но в ответ на вопрос своего тренера, остановить ли ему бой, Амир ответил согласием, даже не выждав предоставленное ему время. Таким образом был зафиксирован технический нокаут в пользу Теренса Кроуфорда, до сих пор не знающего поражений на профи-ринге. Это 35-я победа 31-летнего американца по прозвищу Бутон. 

Кроуфорд – Хан. Видео удара ниже пояса

Отметим, что поединок Кроуфорд - Хан едва не завершился еще в первом раунде, когда британец оказался в нокдауне. Кроуфорд подловил Хана встречным ударом справа, после чего приложился по британцу левым хуком. Однако Хан, хоть и отправился на канвас, сумел прийти в себя и продолжить бой – вплоть до пропущенного удара ниже пояса в шестом раунде. 

Кроуфорд – Хан. Видео нокдауна в первом раунде

Интересно, что Теренс Кроуфорд занимает вторую строчку в рейтинге лучших боксеров мира от BoxRec независимо от весовой категории. Василий Ломаченко в этом списке – шестой, Александр Усик – седьмой. В 2016 году Кроуфорд одолел в объединительном бою украинца Виктора Постола. 

Как сообщалось ранее, другой украинец Денис Беринчик в субботу вечером защитил титул WBO International. Под аккомпанемент советов Усика Беринчик по очкам победил 37-летнего японца Нихито Аракаву.

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Тег бокс, Амир Хан, Теренс Кроуфорд

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Сегодня|Спорт

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