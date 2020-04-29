"Низшая точка в моей жизни": Тайсон вспомнил, как избивал семерых проституток под наркотиками

Боксер утверждает, что с тех пор не употреблял наркотики

Легендарный американский боксер вспомнил не самую лучшую историю из своего молодости. Спортсмен рассказал, как избил девушек легкого поведения, находят при этом в состоянии наркотического опьянения. Ранее мы писали, что Тайсон возобновил тренировки и готовится к возвращению на ринг.

"Я лежал на кровати в гостиничном номере. Всегда старался сделать так, чтобы я оставался не один: рядом должна быть хотя бы проститутка, хотя бы собака. Это были действительно темные времена. Я лежу в номере, со мной семь женщин, немного морфина, со мной мой кокаин, мои таблетки для потенции, моя марихуана, мой Hennessy.

Это была низшая точка в моей жизни, потому что на меня напала паранойя, я думал, что эти женщины хотят ограбить меня, хотят подставить. Я начал избивать их. Все было как в темноте, но у моего поступка была цель. Я больше не хотел отдавать им ни частички моей души.

Майк Тайсон / Фото: Reuters

Таков мой дьявол, и вот я нахожусь в номере, я закрылся в одиночестве. Никто не говорит мне, что я употребляю слишком много наркотиков и алкоголя. Таков дьявол, и он победил. Я выгнал всех. Я лежал, не смыкая глаз, весь в поту. Очень рад, что выжил; странно, что мое сердце не разорвалось на части. Больше никакого кокаина. С тех пор – никакого кокаина", – приводит слова Тайсона The Sun.

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Напомним, что в России хотят организовать бой Майка Тайсона против боксера, побившего Виталия Кличко. Олег Маскаев даже спустя 30 лет с гордостью вспоминает победу над украинцем.

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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