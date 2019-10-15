Нокаут года: украинский супертяж недоволен, что так быстро "уложил" грязного итальянца

Сиренко vs Ди Берардино / Фото: Instagram

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Непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко остался недоволен своим последним боем с Иваном Ди Берардино, несмотря на яркую победу. Напомним, Сиренко в Карлсруэ наказал "грязного" итальянца эффектным ударом,который явно мог бы претендовать на звание "Нокаут года" в украинском боксе.

Бокс. Сиренко – Ди Берардино. Нокаут Видео: XSport

"Недоволен боем с Ди Берардино, – написал на своей странице в Facebook 24-летний Владислав Сиренко, выигравший все свои 13 боев на профи-ринге, 12 из которых – нокаутом. – Слишком много поединков, которые заканчиваются очень рано... У меня был план боксировать подольше, набраться опыта. И, честно говоря, я ожидал, что итальянец будет меня опасаться, что будет работать вторым номером, что где-то даже мне придется за ним бегать по рингу. На деле все получилось совсем не так. Он сразу побежал в драку, и что важнее – он оказался грязноватым боксером. Когда в клинче Ди Берардино боднул меня головой, я немного разозлился. Понял, что в таких обстоятельствах нужно попытаться закончить бой, несмотря на план"

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"Он мог ударить меня головой еще раз и нанести мне травму, либо же его могли дисквалифицировать. Я не хотел зависеть от обстоятельств. Так что пошел в размен, и когда увидел, что зацепил, то сразу пошел добивать. Но, я не жалуюсь, случилось как случилось", – заключил Владислав Сиренко.

Отметим, что считанные дни остаются до "рубки" Украина – Россия в ринге. Она состоится в Филадельфии 18 октября. Накануне Гвоздик рассказал, почему он выиграет у Бетербиева.

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