Нокаут года в тайском боксе: в Бангкоке хозяина ринга "вырубили" ударом коленом в голову

В столице Таиланда городе Бангкоке состоялся турнир по тайскому боксу. В одном из поединков сошлись Карим Беналия из Алжира и представитель Таиланда Сеагамес. Беналия одержал эфектную победу над Сеагамесом в первом же раунде.

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Спортсмен из Таиланда пропустил удар с разворота, оказался в нокдауне и быстро поднялся, но тут же ему в голову прилетело колено алжирского бойца, что привело к глубокому нокауту Сеагамеса и досрочной победе Беналии.

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Ранее мы рассказывали, что в тайском боксе произошел невиданный нокаут: одним ударом "вырубили" Неймара и рефери. Судья в ринге упал вместе с поверженным бойцом, хотя рефери никто не бил. Сперва показалось, что служитель Фемиды просто пошутил. Однако на самом деле рефери упал по другой причине – чтобы подставить руку под голову нокаутированному бойцу, дабы тот лишний раз не ударился затылком о канвас ринга. Таким образом судья спас тайского Неймара от более серьезных последствий пропущенного удара.

Смотрите эффектный нокаут в смешанных единоборствах

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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