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Нокаут от Ломаченко в бою с Кроллой стал самым быстрым в профи-карьере украинца

Сегодня, 10:15

Энтони Кролла впервые в жизни не смог встать до окончания отсчета рефери


С точки зрения обывателя хотелось, чтобы Энтони Кролла сдержал слово и действительно навязал чемпиону WBA и WBO в легком весе Василию Ломаченко конкурентный бой. Но и спецы, и букмекеры снова оказались правы, отдавая украинскому Хайтеку безусловную победу. Лома мог заканчивать мучения британца на ринге "Стейплс Центра" в Лос-Анджелесе еще в третьем раунде. Причем сам Ломаченко так и подумал, что поединок окончен, запрыгнув в углу на канаты и победно вскинув руки вверх. Однако рефери в ринге, отсчитав Кролле нокдаун, на свою голову выпустил Энтони на 4 раунд. Сколько потом на него из-за этого вылилось критики, в первую очередь от промоутера Миллиона долларов Эдди Хирна. Мол, надо было останавливать поединок. И его можно понять: в 4-й трехминутке Василий нанес настолько сконцентрированый удар правой в голову, угодив в висок, что британец не шевелился одно время и долго не вставал.

"Впервые в жизни я понимал, что не смогу встать до окончания счета – настолько помутненное у меня было сознание, – описывал свои ощущения Энтони. – Со мной все в порядке. Пострадала лишь моя гордость. Василий – выдающийся боксер и джентльмен". "Угол Кроллы допустил огромную ошибку, когда в третьем раунде не выбросил полотенце", – отметил Ломаченко.

Этот нокаут на 58 секунде 4-го раунда стал самым быстрым за все 14 боев Ломаченко в профи, но вылился в повреждение: "Во время последнего удара я травмировал руку. После каждого поединка у меня повреждения: плечо, теперь запястье. Но это бокс". Говорили даже о переломе, но менеджер Климас заверил, что у Василия лишь вывих: "Ему вернули кость на место, три недели в гипсе, и он будет в порядке". По его ожиданиям украинец выйдет в ринг уже в сентябре. Против кого? До этого поединка Лома говорил о схватке с чемпионом IBF, ганийцем Ричардом Комми, в конце года. А после Кроллы отметил: "Самым интересным соперником стал бы Майки Гарсия. Но если он не вернется в легкий дивизион, вероятно, им станет Люк Кэмпбелл. Ради объединения поясов я готов к бою в Британии".

Почему Кэмпбелл, разъяснил промоутер Боб Арум: "Анатолий Ломаченко считает, что Кэмпбелл – наиболее технически одаренный боец в дивизионе, помимо его сына. Я не считаю бой с Кэмпбеллом рискованным предприятием. Но было бы здорово привезти Ломаченко в Британию". Также Арум мечтает организовать для Хайтека сражение с набирающим обороты и не следящим за языком Теофимо Лопесом. "За него люди захотят платить! – заверяет промоутер. – Теофимо – шоумен". Из возможных оппонентов и Джервонта Дэвис, чемп, выступающий на вес ниже. И он высмеял победу над Кроллой: "Никакого неуважения, но кто такой этот парень? Это игра в одни ворота". "Думаю, Дэвис – лучший из лучших бойцов в Twitter", – приструнил Танка Василий.

ДЕРЕВЯНЧЕНКО УДИВИЛ КEЛКАЯ И СРАЗИТСЯ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА IBF

Вчера в Миннеаполисе украинский средневес Сергей Деревянченко второй раз за полгода стал официальным претендентом на титул чемпиона мира IBF, принадлежащий Дениэлу Джейкобсу. Ради этого статуса наш 33-летний Техник в 14-м поединке в профи не без труда, но перебоксировал немца с эквадорскими корнями Джека Кулкая, нанеся ему 4 поражения: дважды 116:112 и 115:113 по судейским запискам.

Немец время от времени подлавливал Деревянченко за счет работы ног, а Сергей хорошо работал по корпусу. Был неприятный эпизод в дебюте 11-го раунда, когда украинец неожиданно упал, но рефери нокдауна не увидел. Сергей выбросил 887 ударов, попав 229, Джек – 476, попав 145, но искренне удивлялся: "Мне казалось, что я выиграл – обошел по очкам в нескольких раундах и причинил ему большую боль в 10-м". "Я знал, что Кулкай будет много двигаться. Стратегия была в использовании джеба и контроле дистанции, ведь у меня преимущество в росте. Я хотел оказать давление в нужное время и боксировать с умом. Я хочу больших боев. Я больше не отступлю ни от кого", – пообещал Сергей.

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Тег Василий Ломаченко, Энтони Кролла

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АВТОР:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

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