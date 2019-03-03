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Нокаут от русской продавщицы восхитил звезду UFC

Сегодня, 14:57

Девушка вышла из-за прилавка и двумя ударами отправила на пол посетителя, который повздорил с пьяным клиентом

Удар от продавщицы
Удар от продавщицы.
Нокаут от русской продавщицы восхитил звезду UFC //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bce/a5e/5c7bcea5e5ef3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bce/a5e/5c7bcea5e5ef3.jpg Бокс Девушка вышла из-за прилавка и двумя ударами отправила на пол посетителя, который повздорил с пьяным клиентом

Боец UFC из Великобритании Даррен Тилл поделился с подписчиками в Instagram забавным видео из небольшого магазина в российском городке Гусь-Хрустальном. На видео сотрудница магазина несколькими ударами отправляет в нокаут посетителя, который несколько раз ударил о холодильник другого мужчину в очереди. Ролик приобрел популярность после публикации в соцсетях и на сайте Reddit. У Даррена Тилла в Instagram более полумиллиона подписчиков, так что российская продавщица стала настоящей звездой.

INSTAGRAM (@darrentill2)

Вот некоторые из комментариев под видео:

  • Это Россия. Где мужчины пьяны и ничего не делают, а женщины работают и поддерживают семьи
  • "Давайте выпьем за это" (пьяный женский голос в конце видео). Какой позор
  • Славься страна, мы гордимся тобой!
  • Типичный день в России
  • Ничего она так, коня на скаку остановила!
  • Не связывайтесь с русскими женщинами

Ранее мы писали, что пьяный российский боец ММА Александр Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщика и разбил два автомобиля.

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Тег нокаут, UFC, видео нокаута

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