Нокаут от русской продавщицы восхитил звезду UFC

Девушка вышла из-за прилавка и двумя ударами отправила на пол посетителя, который повздорил с пьяным клиентом

Удар от продавщицы.

Нокаут от русской продавщицы восхитил звезду UFC //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bce/a5e/5c7bcea5e5ef3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bce/a5e/5c7bcea5e5ef3.jpg 2019-03-03T14:57:00+02:00 Бокс Девушка вышла из-за прилавка и двумя ударами отправила на пол посетителя, который повздорил с пьяным клиентом

Боец UFC из Великобритании Даррен Тилл поделился с подписчиками в Instagram забавным видео из небольшого магазина в российском городке Гусь-Хрустальном. На видео сотрудница магазина несколькими ударами отправляет в нокаут посетителя, который несколько раз ударил о холодильник другого мужчину в очереди. Ролик приобрел популярность после публикации в соцсетях и на сайте Reddit. У Даррена Тилла в Instagram более полумиллиона подписчиков, так что российская продавщица стала настоящей звездой.

INSTAGRAM (@darrentill2) 2 Мар 2019 в 5:46 PST

Вот некоторые из комментариев под видео:

Это Россия. Где мужчины пьяны и ничего не делают, а женщины работают и поддерживают семьи

"Давайте выпьем за это" (пьяный женский голос в конце видео). Какой позор

Славься страна, мы гордимся тобой!

Типичный день в России

Ничего она так, коня на скаку остановила!

Не связывайтесь с русскими женщинами

Ранее мы писали, что пьяный российский боец ММА Александр Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщика и разбил два автомобиля.

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