Нокаут от русской продавщицы восхитил звезду UFC
Девушка вышла из-за прилавка и двумя ударами отправила на пол посетителя, который повздорил с пьяным клиентом
Боец UFC из Великобритании Даррен Тилл поделился с подписчиками в Instagram забавным видео из небольшого магазина в российском городке Гусь-Хрустальном. На видео сотрудница магазина несколькими ударами отправляет в нокаут посетителя, который несколько раз ударил о холодильник другого мужчину в очереди. Ролик приобрел популярность после публикации в соцсетях и на сайте Reddit. У Даррена Тилла в Instagram более полумиллиона подписчиков, так что российская продавщица стала настоящей звездой.
INSTAGRAM (@darrentill2)
Вот некоторые из комментариев под видео:
- Это Россия. Где мужчины пьяны и ничего не делают, а женщины работают и поддерживают семьи
- "Давайте выпьем за это" (пьяный женский голос в конце видео). Какой позор
- Славься страна, мы гордимся тобой!
- Типичный день в России
- Ничего она так, коня на скаку остановила!
- Не связывайтесь с русскими женщинами
Ранее мы писали, что пьяный российский боец ММА Александр Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщика и разбил два автомобиля.
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