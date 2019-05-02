Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,49
29,49
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Нокаут в исполнении Ломаченко признали лучшим в мировом боксе

2 мая, 09:25

"Со мной такое случилось впервые", – описывал свои ощущения после избиения Хайтеком британец Энтони Кролла


Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала нокаут в исполнении чемпиона мира WBA, WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) в бою с Энтони Кроллой (33-7-3, 13 КО) лучшим в апреле. Напомним, поединок, состоявшийся в Лос-Анджелесе, завершился рекордно быстрой для украинца победой в четвертом раунде. Хотя рефери мог прекращать бой еще в концовке третьего после серии уничтожающих ударов от Хайтека. "Впервые в жизни я понимал, что не смогу встать до окончания счета – настолько помутненное у меня было сознание, – описывал свои ощущения Энтони Кролла. – Василий - выдающийся боксер и джентльмен". В свою очередь сам Ломаченко тогда сказал: "Угол британца допустил огромную ошибку, когда в третьем раунде не выбросил полотенце".

Василий Ломаченко уничтожил Энтони Кроллу
Василий Ломаченко уничтожил Энтони Кроллу Фото: AFP

По окончании поединка с британцем Василий Ломаченко признался, что отправил Энтони Кроллу в нокаут ценой травмы. 

"Я не знаю, что произошло, но проблема с рукой возникла после завершающего удара боковым, когда Кролла упал. В тот момент я почувствовал, что если он сейчас встанет, то мне придется заканчивать бой одной рукой. Я понял, что больше не смогу ударить этой рукой. Почему и как это произошло, я не знаю. Тейпировка, как всегда, была качественной и плотной. Я сейчас поменял перчатки. Левая рука была зажата хорошо, правая – мне показалось, что я не до конца ее зажал, когда бил. Из-за этого у меня кость провалилась вниз. Получился своеобразный вывих. После боя мы приняли решение, что поедим на фабрику и будем делать перчатки прямо мне под руки", – признался Ломаченко

Напомним, на днях знаменитый американский боксер Андре Уорд по прозвищу "Сын Бога" назвал свою десятку лучших боксеров планеты. Усик и Ломаченко в этом списке оказались круче обидчика Кличко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, Василий Ломаченко, Энтони Кролла

Вы сейчас просматриваете новость " Нокаут в исполнении Ломаченко признали лучшим в мировом боксе". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Драться с Ломаченко его возможный "убийца" готов до декабря – не позже

26 апреля, 00:13

Американский любитель сальто сообщил, при каких условиях выйдет в ринг против украинского Хайтека

Усик в лосинах встретился с "братвой" в Конча-Заспе

25 апреля, 22:16

"Саня, ну у тебя и термо": поклонники боксера шутят по поводу его одежки на "встрече одноклассников"

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

10 российских сериалов, за которые не стыдно

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Представлены ноутбуки Huawei MateBook 13, MateBook 14

У принца Уильяма была резонная причина не делать предложение Кейт

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"

Почему многим не нужны витамины и пищевые добавки: совет от врача

15 самых жутких и странных существ на планете

Фотографии этого мальчика стали настоящей сенсацией в Сети

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в полуфинале Лиги чемпионов

Вчера, 23:59

Испанцы забили три гола дома и через неделю поедут в Англию оформлять выход в финал

"Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм" в полуфинале Лиги чемпионов

30 апреля, 23:59

Голландский клуб продолжает побеждать именитых соперников в Лиге чемпионов

Как это было: 27 лет назад прошел первый матч сборной Украины по футболу

29 апреля, 21:45

В товарищеском поединке украинцы в Ужгороде уступили Венгрии

Дерби Донбасса, два удаления "Динамо" и успех "Арсенала": результаты матчей 26-го тура Премьер-лиги

29 апреля, 19:00

Хацкевич обыграл неудобного соперника, "Шахтер" без половины основы выиграл у "Мариуполя"

"Мы просто ноль": "Реал" повторил унизительный антирекорд, проиграв худшей команде Ла Лиги

29 апреля, 09:40

Королевский клуб опозорился в игре с "Райо Вальекано". Зинедин Зидан: "Поскорее бы этот сезон закончился"

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике

Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить