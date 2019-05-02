Нокаут в исполнении Ломаченко признали лучшим в мировом боксе

"Со мной такое случилось впервые", – описывал свои ощущения после избиения Хайтеком британец Энтони Кролла

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала нокаут в исполнении чемпиона мира WBA, WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) в бою с Энтони Кроллой (33-7-3, 13 КО) лучшим в апреле. Напомним, поединок, состоявшийся в Лос-Анджелесе, завершился рекордно быстрой для украинца победой в четвертом раунде. Хотя рефери мог прекращать бой еще в концовке третьего после серии уничтожающих ударов от Хайтека. "Впервые в жизни я понимал, что не смогу встать до окончания счета – настолько помутненное у меня было сознание, – описывал свои ощущения Энтони Кролла. – Василий - выдающийся боксер и джентльмен". В свою очередь сам Ломаченко тогда сказал: "Угол британца допустил огромную ошибку, когда в третьем раунде не выбросил полотенце".

Василий Ломаченко уничтожил Энтони Кроллу Фото: AFP

По окончании поединка с британцем Василий Ломаченко признался, что отправил Энтони Кроллу в нокаут ценой травмы.

"Я не знаю, что произошло, но проблема с рукой возникла после завершающего удара боковым, когда Кролла упал. В тот момент я почувствовал, что если он сейчас встанет, то мне придется заканчивать бой одной рукой. Я понял, что больше не смогу ударить этой рукой. Почему и как это произошло, я не знаю. Тейпировка, как всегда, была качественной и плотной. Я сейчас поменял перчатки. Левая рука была зажата хорошо, правая – мне показалось, что я не до конца ее зажал, когда бил. Из-за этого у меня кость провалилась вниз. Получился своеобразный вывих. После боя мы приняли решение, что поедим на фабрику и будем делать перчатки прямо мне под руки", – признался Ломаченко.

Напомним, на днях знаменитый американский боксер Андре Уорд по прозвищу "Сын Бога" назвал свою десятку лучших боксеров планеты. Усик и Ломаченко в этом списке оказались круче обидчика Кличко.

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