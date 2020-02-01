Нокаутер из ДР Конго через головы россиян добрался до пояса Усика

Полная запись боя за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе

Боксер из Демократической Республики Конго Илунга Макабу победил поляка Михала Цесляка в бою в Киншасе и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе, который остался без хозяина после перехода украинца Александра Усика в супертяжелый вес.

В четвертом раунде Макабу отправил Цесляка в нокдаун, но поляк сумел продолжить поединок и ответил те м же в следующей трехминутке. Впрочем, на этом его активность и ограничилась. В чемпионских раундах предпочтительнее выглядел Макабу и справедливо одержал победу единогласным решением судей: 114:112, 115:111 и 116:111.

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Для Макабу эта победа стала 27-й на профессиональном ринге, при этом 24 из них он одержал досрочно! Также в его послужном списке два поражения, одно из них он потерпел в поединке против Тони Беллью в бою за титул WBC в 2016 году. В рейтинге боксеров крузервейта на сайте boxrec.com он занимает седьмое место в мире.

Отметим, что на пути к чемпионскому поясу Макабу одержал две победы подряд над представителями России – сначала он нокаутировал Дмитрия Кудряшова в поединке за титул WBC Silver, а затем по очкам перебоксировал Алексея Лапина. К слову, еще в 2013 году конголезец побеждал украинца Дмитрия Кучера.

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