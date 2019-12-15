Нокауты, эффектные удары и лицо в крови: яркие моменты UFC 245 в Лас-Вегасе

Петр Ян разбил лицо в кровь Юрайю Фэйберу и заработал бонус в 50 тысяч долларов за "Выступление вечера"

Американский боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй (21-5) проиграл претенденту из Австралии Александру Волкановски (21-1) и потерял титул чемпиона UFC в полулегком дивизионе. Поединок прошел в рамках UFC 245 в Лас-Вегас, США. По завершению 25-ти минут поединка судьи отдали победу претенденту – 48:47, 48:47 и 50:45 в пользу нового чемпиона Волкановски, рекорд которого в UFC по-прежнему идеален – 8:0.

В главном поединке вечера Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде и успешно провел первую защиту титула чемпиона UFC в полусреднем весе. Победу Усмагу принес прием под названием граунд-энд-паунд.

Отметим, что бонус в 50 тысяч долларов за "Выступление вечера" достались россиянину Петру Яну и мексиканке Ирен Алдане.

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В рамках вечера состоялось еще несколько боев:

Омари Ахмедов победил Йена Хейниша единогласным решением судей

Петр Ян победил Юрайю Фэйбера нокаутом в третьем раунде

Марлон Мораес победил Жозе Алдо раздельным решением судей

Аманда Нуньес победила Жермейн де Рандамье единогласным решением судей

Ирен Алдана нокаутировала Кетлин Виеру в первом раунд

Камару Усман победил Колби Ковингтона техническим нокаутом

Как мы писали ранее, 58-летняя женщина отправила в нокдаун молодую соперницу на турнире по MMA. Опытная кикбоксерша отправила в нокдаун 21-летнюю соперницу, а рефери остановил избиение. Их поединок состоялся на турнире Shamrock FC 326 в США.

Напомним, что 14 декабря во время турнира RCC 7 в Екатеринбурге российский боец Сергей Мартынов по прозвищу "Мясник" жестко нокаутировал Тьяго Ласередо. Бразилец не смог покинуть клетку самостоятельно, поэтому его выносили на носилках. Врачи обследовали спортсмена в раздевалке и обнаружили повреждение шеи. Эта победа стала для Мартынова 12-й в профессиональной карьере.

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Смотрите видео нокаута в бою Емельяненко – Кокляев:

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

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